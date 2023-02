Serie A: clamoroso Mourinho, cambia panchina e resta in Italia

Incredibili sviluppi di calciomercato che arrivano in vista della prossima stagione. Perché Mourinho potrebbe rompere con la Roma e firmare con un altro club di Serie A. Arrivano aggiornamenti decisivi per il futuro del tecnico portoghese.

Nelle prossime settimane qualcosa di importante potrebbe cambiare e portare ad una situazione che può scatenare in maniera importante il mercato degli allenatori, in particolare in Italia.

Perché sono diverse le panchine in bilico in vista della prossima stagione. Per questo motivo ora bisogna capire come andrà a finire per alcune società che pensano di cambiare guida tecnica e altri allenatori pensano di dire addio per nuovi progetti.

Roma: futuro di Mourinho da decidere

Ha un contratto fino al 2024 con la Roma, eppure può andare via prima del previsto. Perché proprio al termine di questa stagione può esserci l’addio di Mourinho dalla Roma per firmare con un’altra squadra. Tante occasioni sono avanzate per il tecnico portoghese come quella di diventare ct del Brasile o del Portogallo, però al momento tutto rimandato all’estate e quindi sarà ancora un club ad allenare l’allenatore con le Nazionali che hanno preso altre scelte. Ma potrebbe non ritrovarsi più a Trigoria uno dei più vincenti allenatori di sempre, perché ora altre squadre si sono fatte avanti per ingaggiarlo.

Da capire come andrà a finire la situazione a Roma con Mourinho con la società che incontrerà il proprio allenatore per valutare quello che sarà il futuro tutto da decidere. Perché il tecnico chiede un progetto vincente che possa ambire in alto sotto tutti i punti di vista e i problemi economici possono creare un problema per la crescita del club dal punto di vista del calciomercato. Jose ha ancora tanta voglia di incidere e vuole farlo subito nel presente. Intanto, ora spunta la clamorosa idea di un ritorno all’Inter di Mourinho.

Inter: Mourinho ritorno possibile

Una notizia che potrebbe scatenare i tifosi sia di Roma che di Inter per il possibile addio di Mourinho per il ritorno all’Inter. Ora spuntano le prime indiscrezioni di calciomercato che possono risultare decisive per la scelte dell’allenatore in vista del futuro. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’Inter a fine stagione può esonerare Inzaghi e puntare su Mourinho disposto a lasciare la Roma per una nuova sfida se non si dovesse sentire coinvolto nel progetto giallorosso.

Inter: Mourinho anche tra PSG e Chelsea

Non è per niente scontato però il ritorno all’Inter di Mourinho che resta fortemente corteggiato anxhe sa altri top club. Infatti, in questo momento sarebbero il Chelsea in Premier League (sarebbe il terzo ritorno a Londra sponda Blues) e il Psg in caso di esonero di Galtier a provare ad ingaggiare l’allenatore della Roma.