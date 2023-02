Icardi via dal Galatasaray: ritorno a sorpresa, c’è l’annuncio

Ecco l’annuncio sul futuro di Mauro Icardi, calciatore che sogna il ritorno dopo l’esperienza al Galatasaray.

Via dalla Turchia dopo un solo anno, ritrovandosi dopo l’esperienza vissuta al Paris Saint-Germain, fatta di alti e bassi per il post-Inter.

Un addio, quello vissuto all’Inter, che ha pesato e non poco sulla sua carriera. La rottura coi nerazzurri, dopo aver indossato la gloriosa fascia di capitano del club di Milano, ha portato ad un declino per la sua carriera ma ora, rilanciatosi in Turchia, sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Vuole farlo, tornando a giocare la Champions League, godendosi un’esperienza ai vertici in Serie A e occhio a quelle che sono le opzioni per un ritorno nel campionato italiano, questa volta da rivale dell’Inter.

Via dal Galatasaray, c’è una scelta di Icardi: la notizia

C’è la notizia su quella che è una scelta ben precisa da parte di Mauro Icardi, sul suo ritorno in Serie A. Si trova bene in Turchia e non vede l’ora di trovare titoli importanti come quello della Super Liga turca, da assoluto protagonista, assieme ai compagni Mertens, Zaniolo, Torreira e gli altri.

Ma Mauro Icardi, di fronte alla possibilità di tornare in Italia, non ci penserebbe su due volte. Icardi aprirebbe infatti ad un ritorno in Italia e, qualora arrivassero offerte, accetterebbe senza esitare.

E infatti i colleghi di Fanatik rivelano che il Galatasaray non sarebbe nel futuro di Icardi, qualora il Milan dovesse farsi avanti. Un ritorno a Milano, dove ha vissuto per diversi anni, permetterebbe a Icardi di godersi un’esperienza 2.0 in Serie A.

Mercato Milan, occhio a Icardi: sogna il ritorno

Come riportato dalla Turchia, Icardi sognerebbe il ritorno in Serie A. E a cercare un nuovo attaccante, approfittando di quella che è la situazione proprio di Icardi, è il Milan. Maldini, beffando così i nerazzurri che si vedrebbero ulteriormente “traditi” sportivamente parlando, dalla scelta di Maurito, andrebbe a puntare su Icardi per l’attacco di Pioli o di chi ci sarà sulla panchina a San Siro nel 2024.

Ultime Milan, Icardi in Serie A: occhio anche al Napoli

Qualora perdesse Osimhen, di fronte ad una cifra importante, massima attenzione anche al Napoli sul colpo Icardi. Perché, sfruttando l’occasione economica che arriverebbe sul bomber argentino, potrebbe riappacificarsi con Spalletti per un tandem con Simeone, senza dimenticare il già presente Raspadori. La sensazione però è che Icardi preferirebbe la destinazione Milan, per diventare il bomber titolare nel club di Milano, giocandosi il posto con Olivier Giroud per il 2023/2024.