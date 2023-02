Calciomercato: Gvardiol ha scelto la prossima squadra

E’ dai Mondiali 2022 in Qatar che il nome di Gvardiol è uno dei più ricercati dal calciomercato che interessa alle grandi squadre. Il giovane difensore croato può aver fatto la sua scelta ora.

Ci sono tante squadre interessate a lui, anche in Italia, ma pare che abbia deciso quella che sarà la prossima squadra ora che lascerà il Lipsia nei prossimi mesi.

Al Mondiale è stato un vero protagonista e ora si parla tanto di quello che può essere il trasferimento del giocatore, che ha rimandato di alcuni mesi la sua decisione.

Calciomercato: Gvardiol ha scelto

Sembrava tutto pronto per l’addio già a gennaio del giocatore, ma alla fine non è andata in questo modo con il calciatore che ha chiesto ancora del tempo prima di fare la sua scelta definitiva. Perché ha voluto concludere al Lipsia la sua stagione per continuare il percorso di crescita, dove con il club tedesco si sta rivelando uno dei migliori difensori in circolazione e al Mondiale è riuscito a confermarsi sotto questo punto di vista.

Chi più di tutte era pronto e disposto a prendere Gvardiol a gennaio era il Real Madrid, ma è stato tutto rimandato con il calciomercato estivo che ora si accende solo ancora di più per il centrale che si sta confermando anche dopo il Mondiale di essere ad un livello veramente alto. Ora però sono le squadre inglesi di Premier League che possono essere avvantaggiate nell’andare a comprare il giocatore, i prossimi mesi saranno decisivi ed è prevista anche un’asta di mercato per lui.

Il Lipsia ha intenzione di incassare almeno 60 milioni di euro. Non sarà venduto per meno e forse è anche più alto il prezzo di Gvardiol vista anche l’età.

Chelsea e Manchester City: assist di Gvardiol

Josko Gvardiol lancia un segnale a Chelsea e Manchester City, che sono le due squadre di Premier League fortemente interessate a quello che è stato il miglior difensore dei Mondiali in Qatar. In un’intervista concessa al The Times è stato proprio il difensore a rivelare quella che può essere la sua scelta sul futuro: “Voglio giocare in Premier League”.

Sarà una grande sfida quindi ora tra Chelsea e Manchester City per l’acquisto di Gvardiol che già dall’estate è pronto a cambiare maglia.

Calciomercato: Real Madrid beffato per Gvardiol

Con l’interesse di Chelsea e Manchester City per Gvardiol il Real Madrid può restare beffato, ancor di più se arrivano le parole del difensore che lancia l’assist alla Premier League esprimendo il desiderio di andare a giocare in quel campionato. Ora bisognerà capire quale club riuscirà a trovare l’accordo giusto con il Lipsia e lo stesso calciatore.