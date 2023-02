Serie A: addio a fine stagione, il club ha già deciso

La lotta per la qualificazione in Champions League in Serie A è davvero affollata, perché sono tante le squadre che lottano per le prime 4 posizioni e ora qualcuno rischia grosso.

Proprio in base a quella che sarà la classifica finale del campionato italiano verranno tirate le somme per alcune squadre che possono rischiare di dover rivoluzionare tutto.

Sono attesi diversi cambiamenti al termine della stagione, dove ci sono squadre che puntano a cambiare dall’estate per ripartire con dei nuovi progetti.

Serie A: lotta per la Champions League decisiva

Molto dipenderà proprio da come si concluderà la stagione. Perché sono 4 le posizione per la qualificazione di Champions League e se consideriamo il Napoli quasi certo di un posto per il grande vantaggio sulle inseguitrici, restano solo 3 posti per 5 squadre (senza contare la Juventus che con l’assoluzione del -15 di punti di penalizzazione tornerebbe anche lei in corsa). Sono quindi Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta che si giocano 3 posti con le 5 squadre che si trovano tutte in 6 punti a 15 giornate dal termine della stagione. Saranno mesi lunghi e decisivi per il futuro dei vari club e dei propri allenatori.

Infatti, proprio le prossime settimane possono rivelarsi decisive per quelle che poi saranno le scelte della società italiana nei confronti del proprio tecnico. Perché andare in Champions League chiaramente non è una priorità chiesta dalla società all’Atalanta di Gasperini, che però si trova in quella posizione e allora il club gli chiede di lottare al meglio per ottenere il massimo dei punti e provare a raggiungere il grande obiettivo. Soltanto a fine stagione saranno fatte le giuste valutazioni per capire come andrà a finire.

Atalanta: Gasperini valutato dalla società

Gasperini con l’Atalanta ha un contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, ma ci sono già stati dei problemi con la nuova proprietà e il tecnico italiano. Alla fine però tutto è rientrato, ma i vari alti e bassi di questa stagione possono non convincere la proprietà a puntare ancor su di lui per il progetto futuro. Infatti, soltanto nei prossimi mesi sarà valutato il suo operato. Nelle ultime 3 sfide ci sono state due sconfitte inaspettate con Sassuolo e Lecce, squadre alla portata del club, che non ha saputo incidere sulla partita a livello mentale e ora ha perso punti importanti per la Champions.

Atalanta: incontro con Gasperini

Con le grandi l’Atalanta sembra grande ed è grande, nelle prestazioni e spesso anche nei risultati. In questo nuovo progetto, invece, sono le piccole a dare più problemi alla squadra di Gasperini che a fine anno si incontrerà col club a prescindere del risultato ottenuto e le parti valuteranno insieme quello che è il meglio per il futuro del club bergamasco.