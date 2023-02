Torino: Juric commosso in diretta, ecco cos’è successo

Torino Cremonese termina con il risultato di 2-2 per l’ultima partita di giornata di Serie A. La squadra di Juric non riesce a vincere ancora in casa.

Torino Cremonese: le parole di Juric

Queste le parole di Ivan Juric a Dazn al termine di Torino Cremonese:

“Abbiamo subito solo due tiri da parte loro con lanci lunghi, potevamo fare più gol e abbiamo concesso poco e niente. A volte funziona così. Gasperini ci ha contaminato prima da giocatore e poi da allenatore, lo stesso ho fatto io con Palladino. Ci sono molti similitudini, anche lo stesso Bocchetti. C’è molto filosofia verso questo senso. Sono molto soddisfatto della prestazione e di quello che mi stanno dando i ragazzi. Non è semplice perdere grandi giocatori e ricostruire tutto dando in pochi mesi quello che stanno dando. Non è scontato quello che sta facendo questo Torino. Oggi ci mancavano anche altri giocatori importanti, poi a volte si vince e si perde, ma c’è soddisfazione di quello che fanno i miei giocatori. Abbiamo perso fisicità rispetto i prossimi mesi”.