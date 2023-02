Cremonese: Ballardini reagisce in diretta, il motivo

Torino Cremonese termina con il risultato di 2-2 per l’ultima partita di giornata di Serie A. La squadra di Ballardini non riesce a vincere nemmeno questa sera.

Torino Cremonese: le parole di Ballardini

Queste le parole di Davide Ballardini a Dazn al termine di Torino Cremonese:

“Sarebbe grave non essere compatti e lottare. La Cremonese ha il dolere di fare tutte le partite al massimo. Nel primo tempo non eravamo tanto ordinati, abbiamo fatto fatica nel gioco e nelle chiusure, nel secondo tempo siamo stati molto più bravi nel gioco e nelle letture. Serve fare grandi partite e prestazioni, magari facendo così si sbaglia meno. Noi ogni tanto facciamo degli errori che in Serie A spesso li paghi. C’è ancora molto da fare. Abbiamo una rosa corta, siamo 25 con 3 portieri, ogni volta cerchiamo di schierare la formazione migliore. Mi sembra dirla grossa che possiamo schierare le seconde linee”.