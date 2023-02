Calciomercato: Vicario sta firmando, il presidente fa l’annuncio

Il calciomercato di Serie A può scatenarsi con la firma di Vicario in vista del prossimo anno. Perché uno dei migliori talenti del calcio italiano è pronto a cambiare maglia e andare a giocare con un top club.

A svelare tutto è stato il presidente dell’Empoli, proprietario del cartellino del giocatore, che si sta rivelando davvero una delle promesse del calcio. Tanto da attirare l’interesse dei migliori club al mondo.

C’è già il costo del calciatore che sembra possa essere acquistato proprio la prossima estate. Dopo due anni a grandissimi livelli ora sembra che per lui ci sarà un’occasione davvero irrinunciabile.

Serie A: prendono Vicario a fine anno

I numeri sono sotto gli occhi di tutti e l’andamento di questa stagione del portiere è ancora migliore dello scorso anno dove aveva sorpreso in positivo ed era stato lui determinante per la salvezza del club toscano. Quest’anno ancor di più, perché al momento ha anche già 7 porte imbattute e tra i pali sembra davvero un alieno. Il momento di Guglielmo Vicario è uno dei più esaltanti in questo periodo della sua carriera e la continuità di prestazioni da top lascia tutti a bocca aperta.

Tanto che ora le grandi squadre si sono interessate per comprarlo, ma ci sono alcune pronte a portarlo via anche dall’Italia. Perché all’estero c’è grande concorrenza per lui, tra cui c’è un top club come il Bayern Monaco che può anticipare tutti.

Non sarà facile per i club di Serie A contrastare il Bayern Monaco per Vicario dell’Empoli.

Vicario Bayern Monaco: Corsi racconta la verità

A parlare del trasferimento di Vicario al Bayern Monaco è stato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com che ha spiegato quello che è stato il retroscena di calciomercato che riguarda il giovane portiere italiano. Infatti, Corsi ha parlato così su Vicario al Bayern Monaco:

“Dal Bayern non è arrivato nessuno a bussare però sappiamo che da gennaio è un nome che hanno cominciato a prendere in esame. Non ci sono stati contatti”.

Calciomercato Serie A: asta per Vicario

Non sarà facile per i club italiani contrastare quelli stranieri, ma ci proveranno. Perché in Italia sono in molti che vogliono provare a tenere Vicario in Serie A: Roma, Napoli e Juventus sono le tre principali società del nostro paese interessate a prendere il giocatore. Ognuna di loro però al momento ha una porta ben solida con già dei titolari di livello e soltanto con delle cessioni ci sarà l’occasione di chiudere per il trasferimento del portiere. Al momento la pista estero potrebbe essere quella più appetibile per la prossima estate per il trasferimento di Vicario.