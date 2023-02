Occasione Reus: arrivano conferme sul suo prossimo club

Dopo più di 10 anni al Borussia Dortmund Marco Reus è pronto a salutare il club di una vita per intraprendere una nuova avventura in carriera, presumibilmente una delle ultime vista l’età che avanza.

Nelle ultime settimane si è infatti tanto parlato del futuro dell’attaccante tedesco che, dopo aver deciso di non rinnovare con i gialloneri, avrebbe preso una volta e per tutte una decisione. Arrivano infatti conferme anche dal prossimo club di Marco Reus, sempre più vicino al trasferimento nella prossima estate.

E’ dunque tutto pronto per giugno, col capitano del Borussia oramai ai dettagli dell’accordo con quella che sarà la squadra nella quale giocherà a partire dalla prossima stagione.

Addio Borussia, ecco il prossimo club di Reus: le ultime

11 stagioni, 256 presenze, 111 gol e 5 trofei nell’esperienza al Borussia Dortmund per Marco Reus. Il classe ’89 nativo della città del club giallonero è stato sicuramente uno dei giocatori più inespressi del calcio tedesco e mondiale, visto che i perenni infortuni che lo hanno martoriato ne hanno condizionato la carriera.

Il Borussia Dortmund ha sempre puntato tanto su Reus che, però, a fine stagione lascerà il club a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno. Tanti club hanno fatto passi in avanti per il tedesco in queste settimane, ma nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme dal quello che quasi sicuramente sarà quello che accoglierà l’attaccante la prossima estate.

Secondo il The Sun, infatti, il Manchester United sta seriamente lavorando per portare in Premier League a parametro zero Marco Reus in estate. Le prossime settimane saranno quelle decisive, ma le sensazioni dalle parti di Old Trafford sono più che positive.

Reus Manchester United: c’è già l’accordo

Al momento il Manchester United sembra essere l’unico club in grado di poter accontentare le richieste economiche di Marco Reus che, comunque, sono abbastanza elevate. Stando a quanto riportato da alcuni media inglesi, le trattative fra le parti sembrerebbero essere addirittura già ad un punto did svolta.

Secondo il The Sun, più nello specifico, gira voce che sia stato addirittura già raggiunto un accordo fra Reus ed il Manchester United dopo un recente incontro fra il tedesco e ten Hag.

Il tutto deve essere ancora confermato, ma dalle parti di Old Trafford sono sicuri che l’attuale capitano del Borussia Dortmund l’anno prossimo giocherà con i colori rossi addosso, ma non quelli del Bayern bensì quelli del United.

Lo United lo aspetta, ma Reus vuole altro

Secondo i media inglesi c’è una grandissima possibilità che l’anno prossimo il tedesco possa vestire la maglia del Manchester United. Ma la situazione non sembrerebbe essere così semplice come si pensi.

Nonostante l’interesse di un club come i Red Evils, infatti, la volontà di Marco Reus è quella di restare al Borussia Dortmund. Al momento questa è un’ipotesi più che remota, visto che a livello di rinnovo i gialloneri hanno intenzione di fare qualche sacrificio solo per Moukoko.