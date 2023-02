Gotze in Serie A, svelato tutto in conferenza: l’annuncio

Mario Gotze, uno dei calciatori che ha scritto la storia del calcio tedesco, continuamente accostato al calcio italiano.

Sono state diverse le voci, anche recenti, in merito al suo approdo in Serie A e, quest’oggi, sono arrivate le sue dichiarazioni in conferenza stampa, in merito all’addio dalla Germania e dal campionato della Bundesliga.

Delle voci emerse nel corso di queste settimane e anche nella scorsa estate, ha così parlato il fuoriclasse tedesco campione del Mondo con la Germania, nel giorno di vigilia della partita di Champions League.

Calciomercato, retroscena in Serie A: Gotze svela tutto

Mario Gotze svela tutto sul suo passaggio in Serie A, attraverso il calciomercato, in merito alle voci che sono emerse. È stato, di recente, accostato a diversi club italiani e non, con la possibilità di vestire la maglia di un club di Serie A nella stagione che ora lo vede protagonista all’Eintracht Francoforte.

Nel giorno di vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, gara di Champions League che si giocherà martedì sera in Germania e valevole per gli ottavi di finale della stessa competizione UEFA, il trequartista tedesco ha parlato del retroscena di mercato.

Alla domanda del suo possibile passaggio in Serie A e della trattativa del Napoli per avere Mario Gotze, lo stesso tedesco ha così risposto: “Non c’è stato nulla di concreto, oggi sono qui e sono felice”.

Napoli, retroscena Gotze: le parole del tedesco

Il tedesco ha escluso categoricamente le voci che lo hanno accostato al Napoli, nelle passate sessioni di calciomercato. Nella conferenza stampa nel giorno precedente alla sfida di Champions League, Mario Gotze ha così parlato: “Passaggio al Napoli nel 2020? Non si è concretizzato nulla, adesso non ci penso più. Penso a domani, questa sarà una sfida che vogliamo goderci. Abbiamo visto i video del Napoli, ma noi giocheremo davanti ai nostri tifosi e dobbiamo essere concentrati su quello che vogliamo fare noi, pensando a noi stessi”.

La conferenza di Mario Gotze

In conferenza stampa, Mario Gotze ha parlato così del Napoli: “Paragone Kolo Muani e Osimhen? Kolo ha un carattere straordinario, è una roba incredibile e ce lo godiamo. Sono due giocatori veloci, forse Osimhen è più robusto, ma Kolo Muani usa di più la profondità. Come sfidiamo il Napoli? Da squadra compatta, vogliamo essere pericolosi sotto porta, senza stravolgere troppo le cose. Restare noi stessi sarà fondamentale, loro hanno calciatori di enorme qualità. Lobotka? L’ho studiato per bene, ha sempre tutto sotto controllo. Gioca al primo contatto, domani non vedo l’ora di affrontarlo”.