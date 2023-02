Milan, si libera e diventa rossonero: Maldini vola in Spagna

Il Milan è già a mettersi in moto per il calciomercato estivo. La situazione in classifica non è come ci si aspettava e i tifosi non sono felici di come stanno andando le cose. Tutto l’ambiente pensava di poter ripetere quanto accaduto l’anno scorso e vincere il 20esimo Scudetto. Però Pioli non è riuscito a dare la stessa energia alla squadra la classifica ora parla per i rossoneri: costretti ad inseguire un posto in Champions League.

Il Milan sta iniziando a studiare i colper la prossima estate. I tifosi hanno già chiesto cambiamenti in rosa per l’anno prossimo perché vogliono calciatori che siano più pronti a vincere.

Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il super colpo

Il futuro del Milan è tutto da riscrivere. Al termine di questa stagione altalenante ci sono calciatori che possono dire addio e Maldini sta studiando i nomi da portare in rossonero. La sensazione è che in Via Aldo Rossi ci saranno a profondi cambiament. Nella rosa di Stefano Pioli servono calciatori che sappiano fare la differenza anche nei momenti negativi della stagione. Quest’anno, infatti, molti dei top rossoneri sono nel mirino delle critiche.

I tifosi del Milan vogliono cambiamenti immediati, non sono per niente felici dell’atteggiamento in campo e hanno criticato la squadra. Le sconfitte in campionato e l’impossibilità di vincere lo Scudetto con molti mesi di anticipo ha provocato la rabbia di tutto l’ambiente.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan è di nuovo sulle tracce di un calciatore già seguito negli anni scorsi.

Calciomercato Milan, occhi su Fekir: cambia il suo futuro

Per la prossima stagione il Milan vuole giocare di nuovo per lo Scudetto. La permanenza di Paolo Maldini e di Fredric Massara ha ridato fiducia al tifo rossonero che si aspetta colpi importanti e non come successo la scorsa estate. Il solo arrivo di De Ketelaere non ha portato i frutti sperati perché il belga non è riuscito ad inserirsi degnamente nel gruppo.

Il calciomercato estivo del Milan già porta novità di giorno in giorno. Ci sono continue notizie nuove in casa rossonera che potrebbero cambiare parte della rosa per la prossima stagione.

Il Milan si è messo di nuovo sulle tracce di Nabil Fekir. Non si conosce ancora il futuro di Brahim Diaz che potrebbe tornare al Real Madrid. E il possibile addio dello spagnolo apre spiragli ad altri colpi.

Milan su Fekir: le cifre dell’affare

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Nabil Fekir è in uscita dal Betis Siviglia. Il 29enne ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il club andaluso è pronto a dirgli addio in caso di offerte importanti. I biancoverdi chiedono non meno di 30 milioni di euro per il suo cartellino ma le condizioni per vederlo al Milan ad oggi sono ancora poco sviluppate.

Inoltre sulle tracce di Fekir ci sono anche Newcastle e Arsenal. Il Milan può pensare di prenderlo ma solo con l’addio di Brahim Diaz. Poi sarà Maldini in persona ad andare in Spagna a concludere la trattativa.