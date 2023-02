Calciomercato Juve, rinnovo Di Maria: l’argentino ha deciso

Novità riguardo il rinnovo dell’attaccante della Juventus Di Maria. Arriva l’annuncio subito dopo lo Spezia, ecco cosa sta succedendo.

La partita di ieri contro lo Spezia ha acceso i riflettori intorno al futuro di Angel Di Maria. L’argentino, protagonista della partita con la rete del definitivo 2-0 della Juve contro i liguri, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Ecco le ultime notizie relative al suo rinnovo di contratto con la Vecchia Signora.

Rinnovo Di Maria Juve, ultime notizie

Arrivano gli aggiornamenti riguardo il futuro alla Juventus di Angel Di Maria, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. I tifosi sono in attesa di conoscere meglio il suo futuro. El Fideo quando sta bene fa ancora la differenza. Ecco perché può essere l’uomo giusto anche per far crescere tutti i giovani talenti che sono alla Vecchia Signora.

Ovviamente il discorso relativo al suo futuro sarà deciso al termine di questa stagione. Lui ha sempre parlato bene di Torino ed ha dichiarato di trovarsi bene alla Juve anche se il suo desiderio è quello di chiudere la carriera in Argentina. Ecco perché l’ipotesi del rinnovo di Di Maria con la Juve è assai difficile e complicata.

Ecco le rivelazioni riportate da Tmw. “Ad oggi l’argentino è orientato a non proseguire la sua esperienza in bianconero. Non c’è nessuna figura di prestigio all’interno della Juve che possa fargli cambiare idea, una grave mancanza della società”.

Juve, niente rinnovo per Di Maria: ecco dove può andare

Angel Di Maria vuole lasciare la Juventus. L’indiscrezione, rilanciata anche in queste ore, spiazza davvero tutti soprattutto dopo la sontuosa prestazione di ieri contro lo Spezia, condita anche da un meraviglioso gol. Il Fideo, nonostante l’età, fa ancora la differenza in Serie A. Sarebbe una grave perdita per la Juve che la scorsa stagione ha deciso di investire su di lui.

Il club, sin dall’inizio, era consapevole della volontà del ragazzo che ha firmato per una sola stagione. I discorsi per il rinnovo non sono stati ancora avviati. Le sensazioni sono comunque negative ed è molto probabile l’addio di Di Maria dalla Juve nel corso del prossimo calciomercato. Il suo futuro può essere in Argentina, magari nel Rosario Central. El Fideo non ha mai nascosto la sua intenzione di chiudere in patria la carriera. Ovviamente le offerte non gli mancano, anche da parte di club europei. Una decisione definitiva sarà presa al termine di questa stagione. La Juve ha ancora qualche mese a disposizione per convincerlo a restare ma la strada resta in salita.