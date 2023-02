Thuram nella big d’Italia, fissata data e cifre: bomba dall’estero

Confermata l’indiscrezione di mercato legata al top club italiano, pronto a mettere le mani su Marcus Thuram.

Il calciatore francese, via dal club di Bundesliga, sarebbe pronto ad approdare in Serie A come riferito dai media esteri. Perché in cima alle possibilità di un trasferimento di Thuram, figurerebbe ora il nome di un club italiano, società in vetta alle preferenze del calciatore, figlio d’arte dell’ex Serie A, Liliam Thuram.

Il talento francese, in scadenza di contratto, arriverebbe per diventare il titolare indiscusso di un club che ha nel mirino la vittoria dello Scudetto, che passerebbe dai suoi numeri.

Calciomercato, Marcus Thuram in Serie A: la notizia dall’estero

C’è chi ha bisogno di rivoluzionare l’attacco ai vertici di Serie A e concorrenza, tra le rivali italiane, non manca su Marcus Thuram. Il fuoriclasse francese, infatti, piace a diversi tra i club ai vertici del campionato italiano e, con l’obiettivo di vincere nella prossima stagione, potrebbe arrivare il grande colpo a zero.

Ad essere in cima alla lista delle preferenze per Marcus Thuram, è ora l’Inter, che ha effettuato un contro-sorpasso alle rivali di mercato. L’idea di essere titolare accanto a Lautaro Martinez, guidando l’attacco dei nerazzurri, intrigherebbe lo stesso talento francese, pronto al grande salto per competere tra le big di Serie A che nella prossima stagione si giocheranno lo Scudetto in Serie A, cercando di battere la concorrenza di quelli che sembrano destinati ad essere i campioni d’Italia di questo campionato.

Mercato Inter, colpo Marcus Thuram: rivelazione dall’estero

C’è la notizia che rivelano i colleghi della BBC, in merito a quelle che sono le ultime di calciomercato che riguardano l’Inter e il colpo Thuram. Perché il talento che lascerà la Bundesliga, non lo farà per sbarcare in Premier League. E non resterà neanche nello stesso campionato tedesco, nonostante il forte interesse del Bayern Monaco, su di lui. Dall’estero fanno sapere che in vantaggio c’è l’Inter ad oggi, che può attraverso il lavoro di Marotta, andare a completare il reparto offensivo di Inzaghi o di chi ci sarà in panchina nella prossima stagione.

Ultime Inter, Thuram al posto di Correa: via anche Lukaku?

C’è da risolvere una situazione in attacco e la stessa, potrebbe vedere coinvolta anche la cessione di Lukaku, oltre a quella di Correa. L’argentino è sicuramente tra i partenti, rappresentando il vero sacrificio per far spazio a Thuram, che andrebbe a prendere il suo posto, ottenendo un ruolo però un ruolo più centrale al progetto dei nerazzurri.