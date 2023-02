Inter, annuncio improvviso: ha firmato un altro accordo

Il calciomercato dell’Inter è già iniziato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno già perso Milan Skriniar virtualmente, visto che dal 1° luglio sarà un calciatore del PSG. E potrebbero perdere altri nomi importanti per la prossima stagione. Ci sono le big fortemente interessate e qualcuno potrebbe essere al centro di trattative molto remunerative.

In casa Inter si è iniziato a studiare il futuro per dare ad Inzaghi la rosa migliore possibile per continuare a far bene sia in Italia che in Europa. L’obiettivo è quello di vincere trofei ogni anno e per farlo serve la rosa all’altezza degli altri top club.

Calciomercato Inter, ha deciso di firmare: le ultime

L’Inter sarà una delle società più attive nel calciomercato estivo. La scorsa stagione non sono arrivati colpi di livello, pensando all’impatto di Lukaku su questa stagione, e per la prossima potrebbero esserci movimenti inaspettati. Addii improvvisi e scelte in entrata degne di nota dovrebbero farla da padrona in casa Inter. Inzaghi ha chiesto nomi di un certo livello per continuare a combattere in Serie A e in Europa per vincere trofei.

Ci sono tanti calciatori dell’Inter che rischiano di andare via. Il mercato sarà improntato sul miglioramento della rosa e sull’abbassamento dei costi a bilancio. Zhang, infatti, vuole seguire un modello più sostenibile dal punto di vista economico e la coppia Marotta-Ausilio dovrà seguire pedissequamente le volontà del club. Servirà un piano preciso per rilanciare l’Inter nel migliore dei modi.

Secondo le ultime notizie di calciomercato di casa Inter, è arrivata la firma a sorpresa su un nuovo accordo.

Calciomercato Inter, D’Ambrosio firma il rinnovo

Danilo D’Ambrosio e l’Inter vanno avanti insieme: trovato l’accordo per il rinnovo. Il difensore napoletano è diventato uno dei leader della squadra ed è fondamentale per lo spogliatoio. Inzaghi lo utilizza con il contagocce ma quando c’è è sempre pronto a fare la differenza. La sua presenza è importante per l’Inter che perderà almeno due senatori e non vuole smantellare completamente la rosa.

Il futuro di Danilo D’Ambrosio sarà ancora all’Inter. Trasferitosi in nerazzurro nel 2014, dal Torino, il difensore classe ’88 vuole chiudere la sua carriera a Milano. Nelle scorse annate ha avuto la possibilità di cambiare squadra per trovare maggiore continuità ma si sente parte della famiglia Inter e non intende lasciare.

Inter e D’Ambrosio è un binomio perfetto. Per Inzaghi calciatori dal suo carattere e dalla sua leadership sono importanti per fare da collante per la squadra.

Rinnovo D’Ambrosio con l’Inter: i dettagli

Danilo D’Ambrosio firma il rinnovo con l’Inter. L’annuncio dovrebbe arrivare a breve, con gli accordi già raggiunti. Stando a quanto riferisce TMW, resta da limare qualche dettaglio.

Da capire solo le cifre del nuovo accordo. D’Ambrosio firmerà un contratto biennale (fino a giugno 2025) ma potrebbe farlo a cifre minori rispetto a quelle attuali. Guadagna 2 milioni di euro a stagione e l’accordo dovrebbe essere stato trovato sulla base di 1.3-1.5 milioni a stagione.