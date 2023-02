Calciomercato Inter: annuncio da Parigi, arriva al posto di Skriniar

Ultime notizie di calciomercato Inter. Marotta guarda in casa Psg per rinforzare la difesa. Il sostituto di Skriniar può arrivare proprio dal club francese. Arriva l’annuncio che spiazza tutti.

A fine stagione il difensore slovacco lascerà i neroazzurri a parametro zero per firmare con il Psg che prima, però, deve liberare spazio e cedere un difensore centrale che può andare all’Inter a prezzo di saldo, ecco tutti i dettagli.

Marotta ha messo nel mirino il difensore centrale del Psg. Può essere lui l’uomo giusto per sostituire Milan Skriniar, che andrà via a parametro zero la prossima estate. Lo slovacco firmerà proprio con i francesi.

Inter: colpo dal Psg, ecco chi arriva in difesa

Il mercato non finisce mai. Mentre Inzaghi pensa alla Champions League e agli ottavi contro il Porto, Marotta e Ausilio lavorano in vista della prossima stagione. Si seguono vari profili per la difesa, tra questi c’è anche quello del Psg.

Presnel Kimpembe può firmare con l’Inter. Secondo quanto riportato da Goal.com, Il francese è in rotta con il PSG a causa della gestione dei giovani talenti del settore giovanile che non sarebbero valorizzati. Molti di questi, infatti, sono stati allontanati dal club. Ciò ha infastidito il difensore che si è scontrato con la dirigenza.

Ecco perché, in vista della prossima stagione, con l’arrivo di Skriniar al Psg, Kimpembe può salutare il Psg e firmare con un nuovo club. Tra le società interessate al centrale difensivo c’è anche l’Inter con Marotta pronto ad approfittare di questa opportunità. Il giocatore può arrivare a prezzo di saldo visto che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Kimpembe via dal Psg, può andare all’Inter

A sorpresa Marotta è pronto a portare all‘Inter Kimpembe del Psg: l’affare può chiudersi nel prossimo calciomercato estivo. Il francese, con l’arrivo di Skriniar al Psg nella prossima stagione, non avrà più tanto spazio. Ecco perché può prendere la palla in balzo e lasciare la Francia per una nuova destinazione. Inoltre, come segnalato anche da Goal.com, il giocatore nell’ultimo periodo ha avuto degli screzi con la dirigenza a causa della gestione del settore giovanile.

Una situazione, questa, che può favorire il suo addio con Inzaghi pronto ad accogliere all’Inter Kimpembe che può arrivare anche a prezzo di saldo, visto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. La situazione andrà approfondita nei prossimi mesi, intanto c’è da segnalare l’interesse dei neroazzurri che sono fortemente interessati al giocatore che può essere una valida alternativa a Skriniar che firmerà, la prossima stagione, proprio con il Psg a parametro zero.