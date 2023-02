Inter, Brozovic è il sacrificio estivo: quale futuro? Firma per la big

L’Inter ha iniziato a progettare il futuro che sarà senza Brozovic. Simone Inzaghi ha la rosa completa per lottare su tutti gli obiettivi ma vuole miglioramenti in vista dell’anno prossimo. Quest’anno Brozovic è stato fermato più volte da diversi infortuni e l’allenatore nerazzurro ha trovato le alternative giuste. Con Calhanoglu e Asllani è riuscito a sopperire all’assenza del croato che, d’un tratto, è diventato sacrificabile.

Il suo futuro all’Inter è tutto da scrivere ma a fine stagione potrebbe dire addio al club nerazzurro. Marotta e Ausilio si stanno già muovendo su più fronti e potrebbero acquistare altri centrocampisti.

Calciomercato Inter, futuro Brozovic: cambia tutto

Il futuro di Marcelo Brozovic è in bilico nonostante il rinnovo. Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe partire con l’addio ad un altro punto fermo della rosa di Simone Inzaghi. La separazione da Milan Skriniar ha decretato la fine di un’era e le difficoltà potrebbero aumentare con l’addio al croato. I nerazzurri non vogliono cedere altri pezzi pregiati ma, al momento, hanno anche bisogno di incassare il più possibile da accordi con gli altri top club.

Il calciomercato dell’Inter è uno dei più attivi della Serie A in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno intenzione di trattenere tutti gli altri big e di rinforzare la rosa ma sta diventando molto difficile operare in tal senso. Ci sono difficoltà economiche importanti che possono essere risolte solo con l’addio di qualche big.

Il futuro di Marcelo Brozovic all’Inter è tutto da scrivere: può essere venduto.

Brozovic lascia l’Inter? Il prezzo d’addio

Marcelo Brozovic può davvero dire addio all’Inter al termine della stagione. Il centrocampista croato è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai nerazzurri a partire dal 2023/24. Spesso il suo nome è stato accostato alle big mondiali e non è da escludere la sua partenza.

A fine stagione si tireranno le somme e si deciderà con cura come agire in vista della prossima annata. Se Inzaghi sarà soddisfatto dell’apporto di Calhanoglu e Asllani in quella posizione, potrebbe avallare l’idea della cessione del croato.

L’Inter ha scelto di sacrificare Marcelo Brozovic in caso di offerte importanti. Le cifre sono molto alte e per meno di 35 milioni di euro Marotta e Ausilio non si siederanno al tavolo delle trattative.

Futuro Brozovic, dove giocherà? Lotta tra due big

Marcelo Brozovic può lasciare l’Inter: Atletico Madrid e Barcellona sulle sue tracce. Il destino del centrocampista croato è di nuovo in bilico nonostante il rinnovo del contratto e questa volta potrebbe per davvero salutare Milano.

Secondo quanto riferisce AS, i due club spagnoli si stanno dando battaglia per prendere l’ex Dinamo Zagabria. L’Inter ha già ribadito che non è incedibile ma servono offerte importanti e solo di cessione a titolo definitivo.