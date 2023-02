Zidane alla Juventus, la foto non è passata inosservata: succederà in estate

La foto non passa inosservata, sui social i tifosi hanno preso d’assalto la leggenda bianconera oggi allenatore di fama mondiale, quasi quanto lo era da calciatore. Perché, con Massimiliano Allegri verso l’esonero, Zidane è il primo nome per la panchina all’Allianz Stadium.

E la foto in bianco e nero – colori appunto della Juventus – non è passata inosservata. Un dettaglio in particolare manda in festa i tifosi, che hanno commentato con un “Bentornato a casa, Zizou”.

Ha più volte dichiarato, lo stesso francese, la sua voglia di tornare a mettersi in gioco. E con la Francia e il PSG che gli sbarrano le porte per il futuro, massima attenzione va data al possibile ritorno alla Juventus, in programma per il 2024.

Zidane e l’indizio che fa sognare i tifosi della Juventus: la foto fa il giro del web

Sono circolate non poche voci, non solo sull’esonero di Massimiliano Allegri – oggi il club bianconero cerca punti importanti, ma poi toccherà passare il turno in Europa League altrimenti le cose cambierebbero in panchina e nell’immediato -, ma anche sul possibile approdo alla Juventus di “Zizou”.

Si tratterebbe di un ritorno in bianconero e, nell’ambiente della Juventus sarebbe gradita la sua presenza, in un momento in cui la Juve ha bisogno proprio di ripartire, dopo quanto accaduto a causa della sentenza per le plusvalenze fittizie di cui è accusata la società bianconera.

Ad animare i tifosi è una foto postata sui social, in occasione dell’evento Alpine per la Formula 1: Zizou Zidane con una maglia della Juventus, che sorride, in effetto bianco e nero. Ecco, di seguito, la foto apparsa sul profilo ufficiale di Zidane e che ha presto fatto il giro del web.

La foto di Zidane con la maglia della Juventus

Una foto pubblicata nella giornata di ieri, ed andata in tendenza oggi. Su Twitter il nome di Zidane è andato in cima alle tendenze e questa volta non c’entra il PSG, non è il club transalpino a far da protagonista nelle voci che lo riguardano in panchina.

il motivo è legato alla foto postata da Zidane, che fa sognare ad occhi aperti i tifosi del club piemontese. Di seguito, la foto di Zidane con la maglia della Juventus.

Zidane alla Juventus, cosa c’è di vero? Le ultime

Non è da escludere la possibilità di vedere Zidane alla Juventus nel 2024, al momento risulta solo difficile immaginare il club bianconero senza Allegri in panchina e con un contratto di oltre 10 milioni di euro da dover pagare ad Allegri stesso. Di fronte però ad una buonuscita o ad un contratto per Allegri, in un altro club, la Juve potrebbe piazzare il “colpo” Zidane per la panchina.