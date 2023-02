Spezia Juve, infortunio serio: sostituito subito

La sfida tra lo Spezia e la Juventus allo stadio Picco è iniziata da pochissimi minuti ma c’è già stato un colpo di scena che potrebbe incidere e non poco sull’esito finale del match, che sa tanto di sfida salvezza ma che in realtà per i bianconeri ha un significato molto più importante.

Nei primissimi minuti di Spezia Juventus uno dei protagonisti della sfida si è infatti infortunato venendo immediatamente sostituto, visto che sin dai primissimi minuti ci si è immediatamente resi conto della gravità delle condizioni del giocatore.

Nei prossimi giorni verrà rivalutato, ma al momento mister e squadra dovranno fare a meno di lui per questa sera e, molto probabilmente, anche per altre giornate.

Spezia Juve: pronti, partenza, via, infortunio, sostituzione

Pronti, partenza, via, infortunio, sostituzione. Neanche il tempo di entrare nel vivo della sfida che già uno dei protagonisti in campo è stato costretto ad uscire a causa di un problema fisico che sicuramente potrà incidere nel corso della sua stagione, visto che il giocatore da poco era tornato da una altro infortunio abbastanza grave.

Il tutto è avvenuto attorno al 26′ quando, a seguito ad un rilancio, il giocatore si è accasciato al suolo richiedendo immediatamente l’intervento dello staff medico che ne ha ordinato la sostituzione, visto che in queste condizioni non era in grado di continuare.

Tegola dunque in casa Spezia, visto che Bartlomiej Dragowski ha accusato un infortunio muscolare nel corso della sfida contro la Juventus. Il portiere polacco ha lasciato il posto fra i pali a Federico Marchetti.

Spezia, infortunio Dragowski: le condizioni

Cambio obbligato in casa Spezia che ha visto uscire per infortunio al 25′ Dragowski. Il portiere polacco, di rientro da un importante problema alla caviglia subito in novembre, rischia di restare fermo per altro tempo questa volta per un fastidio muscolare.

Dragowski ha infatti subito un infortunio all’inguine che lo ha portato prima a stringere i denti salvo poi alzare bandiera bianca a seguito del rilancio che gli ha fatto acutizzare il dolore al muscolo interessato.

Al suo posto è entrato Federico Marchetti, ex Genoa e Lazio, vista l’assenza in panchina di Zoet, anch’esso fermo ai box a causa di un infortunio. Non un periodo fortunato dunque per lo Spezia fra i pali che oggi, infatti, si ritrova con un solo effettivo portiere a disposizione.

Dragowski ancora out: i tempi di recupero

Dopo il grave problema alla caviglia il portiere spezzino rischia di rimanere fermo ai box per ancora discreto tempo. Al momento non possono però essere determinati dei precisi tempi di recupero per Dragowski da questo nuovo infortunio all’inguine, visto che solo a seguito degli esami ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni si riuscirà a determinare la reale entità del problema patito.