Serie A, insulti fra tifoso e dirigente: il video diventa virale

Un week-end di Serie A tranquillo si è tramutato subito in un palcoscenico di litigi fra ciò che fa andare avanti questo sport: tifosi e società.

Nel post partita del match domenicale di questo pomeriggio, infatti, fuori lo stadio di Serie A è andato in scena uno spettacolo abbastanza spiacevole dove un tifoso ed un dirigente della squadra si sono scambiati insulti, anche abbastanza pesanti.

Il battibecco è stato ripreso da un telefonino di un presente che, postando online il dialogo fra i due protagonisti, è immediatamente andato virale, suscitando anche del clamore mediatico visto che è stato coinvolto uno dei più alti vertici del club.

Serie A, animi tesi fra il dirigente ed il tifoso: i protagonisti

L’ennesimo risultato negativo della squadra in campionato ha suscitato l’ira dei tifosi che, nel post partita, hanno esternato tutta la loro delusione nei confronti della società muovendo non poche critiche nei confronti dei loro beniamini e dei vertici alti del club.

In qualche modo la tifoseria ha cercato di ottenere un confronto dopo oggi, cosa che in pratica è riuscita ad ottenere arrivando al dialogo con uno dei dirigenti del club. L’incontro non è stato del tutto socievole, visto che fra le parti sono volate parole pesanti, come ripreso dal telefonino di uno dei presenti.

Il dg della Fiorentina Barone, infatti, è stato protagonista -in negativo suo malgrado- di una lite accesa con uno dei tifosi presenti in contestazione fuori lo stadio dopo il pareggio dei Viola contro l’Empoli.

Fiorentina, Barone contro un tifoso: toni accesi

Clima rovente a Firenze, dove la Fiorentina ha strappato solo un pareggio all’Empoli confermando il suo momento di difficoltà in campionato, dove su 18 punti a disposizione nelle ultime sei è riuscito a collezionarne solo 2.

Il tifo Viola per questo motivo è scontento, ed ha dimostrato tutta la sua frustrazione nello spiacevole episodio avvenuto oggi fuori al Franchi con i piani alti del club. Tra il dg della Fiorentina Barone ed il tifoso Viola sono infatti volati insulti pesanti, dove in pratica lo Stato maggiore gigliato è stato accusato di quello che più in questi anni gli è stato contestato, ovvero il non saper gestire al meglio conti e club, soprattutto da un punto di vista di rosa.

Botta e risposta: Barone affronta il mondo della Fiorentina

“Io sono Giuseppe Barone, tu chi sei?” attacca il dirigente viola, che poi intima al tifoso di recarsi a casa per evitare di enfatizzare ancora di più la situazione. A queso punto, dalla folla si leva un grido: “Fai fare il calcio a chi ne capisce!”.

Bene in Europa, malissimo in campionato. Questo fine stagione per la Fiorentina si prospetta essere abbastanza movimentato, soprattutto dopo il confronto di oggi fra Barone ed il tifo Viola.