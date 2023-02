Serie A, il presidente svela: “Presto avremo uno nuovo stadio”

Spesso si discute sul fatto che il calcio italiano sia arretrato rispetto a quello delle altre nazioni europee, soprattutto da un punto di vista infrastrutturale, non solo economico, cosa facilmente conformabile facendo dei semplici sopralluoghi agli impianti di Serie A.

Negli ultimi anni la voglia da parte delle società di colmare questo gap con gli altri campionati è incrementato tanto, come dimostrato anche dalla molteplicità di progetto presentati dai diversi club in questo periodo. Dal dirsi al fare ce ne passa di tempo ma, in una recente intervista, il presidente di Serie A ha svelato che presto il suo club avrà un nuovo stadio, vincendo una “battaglia” col comune dopo mesi e mesi di trattative.

Serie A, il club presto avrà un nuovo impianto: le ultime

In Serie A sono davvero pochi gli impianti all’avanguardia e di proprietà del club. Basti pensare che delle top del campionato italiano solo la Juventus ha uno stadio in grado di competere con quelli delle migliori società d’Europa, non solo da un punto di vista di fascino ma anche di introiti, fondamentali nel calcio di oggi.

C’è dunque bisogno di una vera e propria rivoluzione sotto questo punto di vista per far si che la Serie A possa migliorare. A questa, però, non vi debbono partecipare solo le big ma anche le realtà più piccole che, comunque, ad oggi hanno sempre mostrato molta partecipazione a questa faccenda, vedi Sassuolo ed Udinese. Presto queste due potrebbero essere raggiunte da un’altra piccola del calcio italiano, come confermato anche dal Presidente.

Come dichiarato ai microfoni di DAZN nel post partita di questo pomeriggio, il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha parlato della possibilità di regalare allo Spezia un nuovo stadio, ristrutturando in chiave moderna il Picco.

Spezia, nuovo stadio all’orizzonte: le parole di Toti

Lo Stadio Alberto Picco ha festeggiato i 100 anni nel 2019, anno della prima stagione in Serie A dello Spezia dopo tanti anni. Nel 2021 l’impianto spezzino è stato anche ristrutturato per renderlo più agile ed invitante, ma a quanto pare qualcosa di nuovo potrà essere fatto.

Il Presidente della regione Liguria Giovani Toti ha infatti aperto alla possibilità per lo Spezia di avere un nuovo stadio. Queste le dichiarazioni del politico rilasciate ai microfoni di DAZN nel post partita di Spezia-Juve:

“Nuovo stadio per lo Spezia? Con lo sponsor ‘La mia Liguria’ abbiamo cercato di aiutare tutte le squadre liguri. Spero che presto si possano ospitare le formazioni avversarie in uno stadio nuovo qui a La Spezia, rinnovato, confortevole, più a misura di tifoso e che possa servire alla città tutti i giorni dell’anno.”

Toti vuole uno stadio nuovo per lo Spezia, ed in tempi anche brevi

Aperte le speranze dei tifosi con queste dichiarazioni, Toti ha dichiarato di voler parlare con il Comune il prima possibile per regalare realmente allo Spezia un nuovo stadio. Il Presidente regionale ha infatti detto: “Questa squadra ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi, quindi è un piacere sostenerla aiutandola con la questione stadio. Questo è un progetto, uno sforzo che faremo insieme al Comune ed anche in fretta”.