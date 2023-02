Roma, guai per Mourinho: un top esce per infortunio

La serata romana per Josè Mourinho non è iniziata assolutamente come lo Special One si aspettava. Dopo la delusione europea contro il Salisburgo il tecnico giallorosso si aspettava una reazione da parte dei suoi che, invece, gli hanno dato altri problemi.

Allo scoccare del 15′ della sfida di questa sera contro il Verona, infatti, Josè Mourinho è stato costretto a sostituire uno dei suoi top player della Roma a causa di un infortunio che ha immediatamente allarmato staff tecnico e medico.

Al momento non si possono fare delle previsioni, anche se non sembra che la situazione sia facilmente risolvibile. Ennesima tegola dunque per lo Special One, che dopo Dybala perde un altro dei prezzi pregiati della sua formazione.

Roma, infortunio serio: Mourinho è nei guai

15′ di gioco e Josè Mourinho è stato subito costretto a cambiare piano tecnico a seguito dell’infortunio che ha visto uno dei top player della sua formazione dare forfait nella sfida di Serie A contro il Verona.

Il giocatore giallorosso è infatti stato a terra diverso tempo fra la preoccupazione generale prima di lasciare il terreno di gioco a favore del suo sostituto. La sua assenza peserà e non poco ai fini dell’esito finale della sfida, anche se al momento il risultato recita che la Roma è in vantaggio.

Ciò che al momento conta sono però le condizioni di Tammy Abraham, che raggiunge Dybala nell’infermeria della Roma dopo l’infortunio di questa sera.

Infortunio Abraham: le condizioni del 9 della Roma

A neanche 15′ dall’inizio della sfida contro il Verona Abraham ha alzato bandiera bianca dando immediatamente forfait. Il centravanti giallorossi è stato infatti coinvolto in uno scontro di gioco che lo ha costretto a rimanere a terra per un paio di minuti a seguito di un corner.

I tifosi subito hanno pensato ad un infortunio di entità muscolare, ma dalle immagini si è potuto verificare che Tammy Abraham ha subito un duro colpo al volto, più precisamente nella zona dell’occhio sinistro, che lo staff medico della Roma ha anche medicato in campo visto che l’attaccante ha perso sangue.

Inevitabilmente il 9 giallorosso non è riuscito a continuare, lasciando il posto in campo a Belotti.

Roma, Abraham K.O.: le ultime

Con l’uscita dal campo di Abraham la Roma rischia di perdere nel giro di pochissimi giorni tre dei suoi pilastri. A differenza di Dybala e Pellegrini, però, l’attaccante non sembrerebbe preoccupare più di tanto.

Al momento non si possono ancora definire dei precisi tempi di recupero per Abraham da questo leggero infortunio, in quanto verrà valutato meglio nelle prossime ore, ma l’impressione è che il 9 giallorosso possa già tornare a disposizione per la sfida di giovedì contro il Salisburgo, dove la Roma avrà bisogno di tutti gli effettivi per ribaltare all’Olimpico il risultato dell’andata.