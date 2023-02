La Champions League è tornata e per il PSG continua ad essere una maledizione. Nonostante le folli spese estive e la grande rosa costruita, ci sono ancora molte difficoltà. Il girone con la Juventus è stato superato ma solo da secondi in classifica, con il Benfica che si è preso meritatamente il primo posto.

Agli ottavi di finale il sorteggio non è stato benevolo con i parigini. L’avversario da battere è il Bayern Monaco che ha già vinto 0-1 a Parigi e tra tre settimane dovrà tenere saldo il vantaggio per qualificarsi ancora una volta agli ottavi di finale.

PSG, infortunio gravissimo: cosa è successo

La partita di Champions League tra PSG e Bayern Monaco è ancora molto distante ma i problemi sono all’ordine del giorno. Oggi il PSG è sceso in campo, al Parc des Princes, nella sfida contro il Lille, terminata 4-3 con una clamorosa rimonta al 94′ che ha regalato tre punti fondamentali al club di Galtier per tenere la vetta.

La vittoria del PSG, però, non è felicissima sotto tutti i punti di vista. La squadra parigina dovrà fare a meno di uno dei migliori della rosa.

La situazione in casa PSG è pericolosa a causa di un tremendo infortunio. Il club francese deve fare a meno del campione che tiene i tifosi con il fiato sospeso in vista dei prossimi appuntamenti.

PSG, infortunio per Neymar: caviglia k.o., esce in barella

Neymar ha lasciato il campo in barella dopo un bruttissimo infortunio. Il fantasista brasiliano, dopo essere andato a segno per il momentaneo 2-0 si è dovuto fermare per un problema alla caviglia che sembra molto serio. Durante la conduzione del pallone a centrocampo è scivolato e ha chiesto immediatamente l’intervento dello staff medico.

La caviglia di Neymar ha subìto una rotazione innaturale che ha causato dolore tremendo al numero 10 che ha chiesto immediatamente il cambio.

L’infortunio di Neymar ha tenuto con il fiato sospeso per diversi minuti i tifosi del PSG. Lo staff medico è stato costretto a portarlo fuori in barella tra le lacrime e la rabbia del fantasista con il numero 10.

Infortunio Neymar: salta la Champions League?

L’infortunio di Neymar Junior lascia il PSG in ansia totale. La caviglia si è completamente girata e le condizioni ora sono tutte da valutare, così come i tempi di recupero. La partita di Champions League contro il Bayern Monaco si giocherà mercoledì 8 marzo, tra 17 giorni, e non è ancora chiaro se Neymar Junior riuscirà a recuperare.

Nella giornata di domani saranno effettuati gli esami strumentali del caso e se sarà solo una distorsione, riuscirà a giocare. Altrimenti resterà fuori dal big match e non potrà contribuire al desiderio di rimonta della sua squadra.