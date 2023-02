Probabile formazione Juve. Ultime notizie in vista della sfida contro lo Spezia: assenza last minute per Allegri che non farà affidamento su alcuni big. Ecco svelati tutti i motivi.

Aggiornamenti riguardo l’undici titolare che scenderà in campo questo pomeriggio a La Spezia, per la gara di campionato tra i liguri e i bianconeri. Allegri si gioca tanto in questa partita con i padroni di casa che sono alla ricerca di punti per la zona salvezza. Ecco le possibili scelte dei due allenatori con alcune soprese nella Juventus visto che mancheranno alcuni dei migliori giocatori della rosa.

Juventus: nuova assenza in attacco, ecco cosa è successo

Ieri, nel corso della conferenza stampa di vigilia il tecnico della Juventus Allegri ha reso noto l’indisponibilità di Federico Chiesa. All’esterno ex Fiorentina si aggiunge anche un altro. Questa volta, infatti, non partirà dal primo minuto per una scelta tecnica.

Ecco le ultimissime notizie riguardo la probabile formazione della Juve per la gara di questo pomeriggio contro lo Spezia. Allegri deve fare i conti con diverse assenze ma anche con il turnover. Giovedì, infatti, ci sarà una sfida importantissima che segnerà il futuro dei bianconeri in Europa. Ecco perché è arrivata la decisione di escludere dai titolari Di Maria.

Secondo quanto riportata dall’edizione odierna di Tuttosport, quella che affronterà lo Spezia sarà una formazione sperimentale. Allegri non vuole correre rischi ed è per questo motivo che ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Chiesa. Mentre Di Maria siederà inizialmente in panchina: in attacco ci saranno Kean e Vlahovic. Una scelta inusuale ma necessaria, anche perché la nuova dirigenza ha dato come priorità assoluta l’Europa League che può essere una buona vetrina, considerando che è l’unica strada percorribile (ad oggi) per arrivare in Champions League.

In attesa di capire come andrà a finire il ricorso al Coni, sul meno quindici in classifica, la Juve può sperare di accedere alla prossima Champions solo nel caso in cui riuscisse a vincere l’Europa League. Ecco perché Allegri ha deciso di fare turnover in vista della sfida di oggi contro lo Spezia.

Juventus, Allegri pensa al Nantes: turnover contro lo Spezia

Mancheranno oltre a Chiesa anche Bremer, squalificato, e Di Maria che partirà dalla panchina: questa la decisione dell’allenatore della Juve Allegri che vuole preservare i suoi top in vista della sfida di ritorno di Europa League contro il Nantes. In difesa ci sarà Rugani a guidare la retroguardia con Danilo e Alex Sandro ai suoi lati, Bonucci in panchina. Confermato, dunque, il 3-5-2 con il rientro di Cuadrado dal primo minuto.