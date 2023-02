Fiorentina, Italiano trema per l’esonero: annuncio in diretta

La Serie A continua a regalare difficoltà alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico è al centro di numerose polemiche perché sembra non riuscire più a dare fiducia e gioco alla squdra. In Conference League la Viola risponde sempre benissimo, e anche contro il Braga è arrivata una grande vittoria. Con l’Empoli, però, la situazione è stata di nuovo molto complicata.

Il pareggio nel derby toscano ha decretato l’infinito periodo di crisi della Fiorentina. L’ultima vittoria era arrivata ad inizio gennaio e i tifosi ora sono preoccupati per quanto potrebbe succedere a fine stagione.

Fiorentina, Italiano analizza il momento di crisi in Serie A

Al termine di Fiorentina Empoli, Vincenzo Italiano ha analizzato il pareggio maturato al Franchi. Il tecnico si è detto tutt’altro che soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Vorrebbe maggior convinzione, soprattutto tra le mura amiche, per riuscire a raggiungere gli obiettivi stagionali. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Meritavamo di vincere ampiamente contro l’Empoli. Per quanto fatto e proposto, per le occasioni avute, il risultato è bugiardo. A me non soddisfa il fatto che non riusciamo a vincere più. Abbiamo avuto tanti episodi, tante situazioni ma l’avversario è stato bravo”

Pochi gol della Fiorentina? “Parliamo sempre delle stesse cose. Abbiamo tirato quasi 30 volte in porta, anche se poche volte verso lo specchio. Se hai più precisione questa partita la stravinci. Noi proviamo a migliorare, poi contano anche gli episodi. Oggi 27 tiri un solo gol, in Portogallo 6 tiri e 4 gol“.

Tifosi della Fiorentina arrabbiati, Italiano risponde: “Ci dispiace”

I tifosi della Fiorentina sono tutt’altro che felici di quanto sta facendo la squadra di Italiano. Il tecnico ha risposto alle dure critiche di queste ore.

“Mi dispiace non riuscire a far felice la gente. Ovviamente loro si aspettano tanto e vorrebbero vincere le partite così come lo vorremmo noi. Quello che posso dire è che ogni partita la finiamo nella metà campo degli altri. L’Empoli ha tirato 3 volte e quasi ci faceva 2 gol, quindi bisogna fare ancora più attenzione dietro“.

Classifica Fiorentina? “Penso sia molto brutta. Per raggiungere i traguardi devi fare meglio ma per me non meritiamo questa posizione. Dobbiamo accelerare, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Siamo arrabbiati, non vincere dopo tanta produzione è un peccato. Poi i soliti errori, ma se c’era una squadra che oggi doveva vincere eravamo noi”.

Infortunio Milenkovic, Italiano svela le condizioni

La Fiorentina, intanto, ha perso Nikola Milenkovic per infortunio. Il difensore serbo ha chiesto il cambio per un problema muscolare ma Vincenzo Italiano ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni.

“Ogni volta deve essere anche una lesione, uno stiramento? C’è sempre pessimismo ma io dico che esistono anche le vecchie contratture, i vecchi spasmi muscolari. Secondo me sta bene, per noi è molto importante”.