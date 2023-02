Serie A, tifosi imbestialiti con il presidente: vogliono l’esonero

La Serie A è ancora al centro di numerosi cambiamenti in panchina: nuovo esonero? La situazione in classifica è diventata molto complessa rispetto agli obiettivi stagionali. La tifoseria è su di giri e ha chiesto il clamoroso esonero. Tutto l’ambiente si aspettava un campionato più tranquillo è determinante per tornare ai fasti di un tempo..

I tifosi sono furiosi con il mister e con la squadra, non sono per niente felice di come sta girando la stagione e hanno chiesto cambiamenti immediati alla società. L’esonero potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi ma c’è da “convincere” la società che, invece, pare intenzionata a trattenere l’allenatore.

Esonero in Serie A: la tifoseria è furiosa

Le ultime partite hanno mostrato una forte fragilità mentale della squadra e l’allenatore è finito sotto “inchiesta”. La società sembra intenzionata ad optare per l’esonero dopo le ultime sconfitte. Da qualche settimana si sta vivendo il peggior momento della stagione, la classifica è molto complicata e si rischia di veder fallire tutti gli obiettivi prefissati in estate.

La squadra sembra non seguire più il tecnico e la tifoseria vorrebbe una soluzione immeidata per evitare problemi. L’ultima partita è stata il continuo di un campionato molto complicato per la classifica. Le prossime ore saranno decsive per il futuro della squadra e della società.

Secondo le ultime notizie, l’esonero è ormai deciso per i tifosi. Sono furiosi con la squadra e con l’allenatore e vogliono un cambiamento immediato.

Fiorentina, esonero Italiano: lo chiedono i tifosi

La Fiorentina non riesce a vincere contro l’Empoli e ora Italiano rischia l’esonero. Il tecnico non sta dando miglioramenti alla squadra come ci si aspettava e dopo la grande vittoria in Conference League è arrivato un altro risultato deludente in Serie A. Contro l’Empoli è finita 1-1 e la classifica continua ad essere “pesante”.

Il gioco maccheronico e poco convinto della Fiorentina è ciò che non piace alla tifoseria. Nonostante la grande vicinanza del popolo viola e la voglia di fare ancora bene, non ci sono ancora i risultati sperati. Ma soprattutto non c’è la fame e la grinta che vorrebbero vedere per raggiungere gli obiettivi finali.

Dopo il pareggio interno contro l’Empoli, arrivato in rimonta, i tifosi della Fiorentina hanno chiesto l’esonero di Italiano. Sui social si è scatenata una vera e propria crociata contro il tecnico, accusato di non riuscire a far giocare la squadra con qualità, nonostante la rosa di tutto rispetto.

Esonero Italiano: la società gli dà fiducia

La classifica giustificherebbe l’esonero di Italiano dalla Fiorentina. I Viola sono fermi al 14esimo posto, ben lontani dalle posizioni nobili della classe. L’Europa sembra un mondo completamente opposto, sia per atteggiamento visto in campo che per avversari affrontati e per i tifosi c’è da cambiare immediatamente.

La società della Fiorentina, però, vuole tenersi stretto Vincenzo Italiano. Commisso e Barone credono molto nelle sue qualità e nelle sue potenzialità, così come hanno fiducia in quello che può fare.