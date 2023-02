Calciomercato Lecce, sogno Europa: l’annuncio in diretta fa sognare i tifosi

A prendere voce, parlando del momento del Lecce, è il presidente Saverio Sticchi Damiani. Un sogno oltre la “banale” salvezza, che tanto banale la sta rendendo il Lecce attraverso un campionato in cui sta dicendo la propria.

Dall’exploit con Baschirotto e altri perni importanti della rosa dei pugliesi, al grande colpo Umtiti che ha fatto sognare e non poco la piazza di Lecce. Parla di ambizioni, tocca temi importanti, il patron dei pugliesi che ha rilasciato un’intervista questa mattina, prima del match contro l’Atalanta.

Vuole continuare a dire la propria e chissà che, un domani, non possa arrivare il sogno Europa per una società ambiziosa come la sua. Ecco, di seguito, l’intervista integrale del patron dei salentini.

Calciomercato Lecce, non solo Umtiti: i tifosi sognano

I tifosi sognano altri colpi “alla Umtiti”, sognando di riflesso anche l’Europa. Perché il Lecce sembra aver qualcosa di differente dai club che sono in fondo alla classifica in Serie A e che lottano per una permanenza nel massimo campionato italiano.

Un mercato costruito ad hoc dal presidente Saverio Sticchi Damiani e da Baroni, con il lavoro impeccabile dell’intera area dirigenziale.

Il Lecce si trova a metà classifica e, poco prima della sfida contro l’Atalanta, parla così il presidente del club: “Calciomercato? Noi abbiamo una programmazione, investiamo tanto nei giovani. Siamo attenti, abbiamo deciso di mettere in campo anche dei calciatori che erano sconosciuti. È la nostra politica, andremo avanti così”. Una politica che porta risultati, con le dovute proporzioni basti pensare agli investimenti su giovani calciatori, magari anche pronti, che stanno portando lo Scudetto al Napoli. Tra i club partiti per una salvezza, c’è infatti il Lecce che andando a puntellare la rosa con i giovani presi da Damiani, sta brillando e non poco in Serie A.

Ultime Lecce, la programmazione di Damiani: parla il presidente

Ai microfoni di Sky Sport e nel pre-partita di Atalanta-Lecce, ha parlato di un mercato fatto di programmazione, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Ecco cos’ha detto: “Vedendo alcune date di nascita, sembra di parlare di una formazione Primavera”. E invece, appunto, è un Lecce che si proietta alle zone di metà classifica in Serie A. Il presidente, ne parla così: “Alcuni gol in Serie A costano, noi dovevamo inventarci qualcosa. Abbiamo preso Ceesay, oggi titolare, direi che vanno fatti i complimenti a Corvino per averlo scelto e preso come colpo a parametro zero. Affiancargli Colombo e Persson è stata una scelta giusta. A volte si fanno scelte rischiose, ma direi che abbiamo saputo farle”.

Lecce, sul futuro di Baroni: parla Damiani

Del futuro di Baroni, parla il presidente. Ecco cosa dice della fiducia, che mai è mancata al tecnico del Lecce: “Io non ho mai esonerato un allenatore, bisogna dare il tempo ai tecnici. I giocatori sono cresciuti tanto e molto del merito va all’allenatore e al suo staff”.