Calciomercato, assalto a Milinkovic-Savic: la beffa è doppia

Sergej Milinkovic-Savic è il colpo di calciomercato che riguarda uno dei club pronti a sborsare una cifra enorme pur di piazzare il grande colpo.

Il centrocampista della Lazio continua ad essere uno dei principali oggetti del desiderio del mercato globale e non solo per uno dei club italiani, che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del giocatore stesso della Lazio.

I biancocelesti vorrebbero un contratto a vita per il proprio calciatore ma, le cifre messe sul tavolo, rischiano di essere diverse da quelle che propongono per lui altrove.

Calciomercato Lazio, colpo Milinkovic-Savic: si fa avanti un club

Si fa avanti un club, tra i principali al mondo, per l’ingaggio di Milinkovic-Savic.

Dall’estero fanno sapere che il centrocampista biancoceleste potrebbe finire altrove, continuando la sua esperienza lontano dal club capitolino. Quello alla Lazio, infatti, potrebbe essere il suo ultimo anno.

La beffa sarebbe così doppia perché, non solo lo perderebbe la Lazio, ma verrebbe perso dall’intera Serie A e anche dalla Juventus, che lo ha cercato senza sosta nelle passate sessioni di mercato. Ora a prenderlo potrebbe esserlo un club inglese. In Premier League c’è infatti il West Ham che parte all’assalto per Milinkovic-Savic. Dall’Inghilterra fanno sapere che il centrocampista serbo è il primo obiettivo per il club degli Hammers.

Mercato Lazio, Milinkovic-Savic al West Ham: la notizia

A riportare la notizia del passaggio di Milinkovic-Savic al West Ham sono i colleghi del Sun che, in Inghilterra, svelano le ultime news di calciomercato legate al futuro del centrocampista serbo. Secondo gli stessi rumors, infatti, il centrocampo degli Hammers andrebbe a rivoluzionarsi, con l’intenzione di andare a mettere in piedi un progetto con altissime ambizioni, per la Premier League. Il club inglese, che perde Declan Rice con destinazione Arsenal, andrebbe a prendere Milinkovic-Savic per dargli in mano le chiavi del centrocampo.

Ultime Lazio, le cifre del colpo Milinkovic-Savic al West Ham

La Lazio, così come già noto, è una bottega cara per il cartellino di Milinkovic-Savic. Il costo della sua operazione andrebbe a toccare cifre importanti che andrebbero nelle casse della Lazio, per rifare ancora mercato. Claudio Lotito è conscio del fatto che, ormai, i 100 milioni per il suo cartellino non possono essere più richiesti e occhio però perché potrebbe, proprio il West Ham, spingersi verso i 50-60 milioni. Avanzeranno riflessioni da parte di Lotito e Tare, tenendo sempre in conto quali saranno le volontà da parte di Sarri o di chi ci sarà in panchina, per il 2024.