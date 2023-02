Infortunio Maignan e Bennacer: Pioli svela la verità

Il Milan di Stefano Pioli è in ansia con l’infortunio di Mike Maignan e di Ismael Bennacer. A preoccupare i rossoneri in vista del match di ritorno di Champions League sono le condizioni dei due calciatori che non si sono ancora ripresi dalle noie fisiche. Il problema più grave riguarda il portiere francese che è fuori da diversi mesi e non riesce a recuperare da un problema al polpaccio.

Ismael Bennacer è ancora fermo ai box e non ha ancora ritrovato la forma migliore. Alla vigilia della sfida contro il Monza, Stefano Pioli aveva già parlato delle sue condizioni ma ora è tempo di provare a forzare il rientro.

Milan, infortunio Maignan: la situazione

L’infortunio di Mike Maignan continua a preoccupare il Milan. I rossoneri dopo l’operazione del francese si sono fiondati sul mercato per prendere un terzo ma alla fine hanno deciso di puntare totalmente su Ciprian Tatarusanu. Anche lo stesso Stefano Pioli aveva chiuso le polemiche sul secondo portiere, parlando del ritorno in campo a breve termine del portiere francese.

Il portiere rumeno è stato chiamato agli straordinari nelle ultime partite e ha risposto sempre con grandissime prestazioni. Ma è anche stato messo in discussione

Mike Maignan sta procedendo il suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio. Il ritorno in campo dovrebbe essere non troppo distante e ben presto potrebbe tornare titolare.

Infortunio Maignan, parla Pioli: le ultime

Al termine di Monza Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Mike Maignan e di Ismael Bennacer. I due cardini del club rossonero sono sempre stati fondamentali per il club e per lo spogliatoio e riaverli in campo sarebbe decisivo. In conferenza stampa post-partita, Pioli ha parlato de ritorno in campo dei due calciatori.

“Maignan sta proseguendo bene il lavoro, spero che in settimana possa fare qualcosa con la squadra così come per Bennacer”.

L’obiettivo dello staff medico del Milan è quello di riportare Mike Maignan in campo per la sfida di Champions League contro il Tottenham.

Infortunio Bennacer: cosa cambia nel centrocampo del Milan?

Il Milan sta facendo i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer. Il centrocampista ex Empoli è il faro del centrocampo rossonero e per Steafano Pioli è stato un bel grattacapo andare a sostituirlo degnamente. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo già contro l’Atalanta ma se dovesse saltare la partita contro la Dea è possibile rivederlo in campo in Champions League.

Continuare a vincere anche in Champions League per il Milan sarà fondamentale. La classifica inizia a farsi preoccupante in Serie A, nonostante le vittorie delle ultime giornate e ora serve un cambiamento radicale per migliorare immediatamente la classifica. Bennacer tornerà a breve e sarà immediatamente titolare a centrocampo al fianco di Tonali.