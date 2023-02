Lutto nel calcio: si è spento un ex Milan ed Inter

Non inizia nel migliore dei modi il week-end di Serie A visto che pochi minuti fa è arriva una notizia che fa scendere un velo di tristezza nel cuore di tutti i tifosi datati del calcio italiano.

In mattinata si è infatti spenta una leggenda del calcio italiano, che nel corso della sua carriera oltre ad aver ammaliato in campo con le sue giocatore è riuscita anche a destreggiarsi discretamente sulle panchina di Inter e Milan, fra le altre.

Immediato il cordoglio dei club italiani a seguito del messaggio della famiglia sulla scomparsa di una delle figure più iconiche del calcio italiano.

Lutto nel calcio italiano: addio ad una leggenda

Quella di oggi è una giornata sicuramente da dimenticare per il calcio italiano visto che, dopo un lungo periodo di sofferenza, si è spenta una leggenda che prima da giocatore e poi da allenatore ha fatto la differenza in Italia.

E’ dunque giorno di lutto per il calcio in Italia, visto che si è spento all’età di 82 anni il mitico Ilario Castagner, che tra gli anni 70 ed 80 è stato sicuramente una delle figure più influenti in giro per gli stadi in Italia.

Non verrà ricordato sicuramente per i trofei vinti in carriera, ma lo è senz’altro per essere stato il primo allenatore nella storia della Serie A a chiudere un campionato da imbattuto.

Si è spento Castagner: il messaggio della famiglia

Dopo una lunga decenza in ospedale oggi si è spento Ilario Castagner, leggenda del calcio italiano. Ad annunciarne la triste scomparsa è stata per prima la famiglia, più nello specifico il figlio Federico attraverso un messaggio sui social, proprio nel giorno del derby in Serie B tra il tanto amato Perugia e la Ternana.

“Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá”.

Una carriera a Perugia e le parentesi all’Inter ed al Milan: la storia di Castagner

Ilario Castagner è stato una vera e propria leggenda del calcio italiano, soprattutto per le sue gesta in panchina fra Milan, Inter e Perugia. Gran parte della sua carriera l’ha dedicata proprio al club umbro, con il quale alla fine degli anni ’70 riuscì a concludere per la prima volta nella storia del calcio una stagione da imbattuto (1978-’79, secondo in classifica con 11 vittorie e 19 pareggi). Non contento, dopo il ritiro, Castagner ha anche ricoperto la carica di Presidente onorario del Perugia dopo la gestione Gaucci.

Come detto, però, l’italiano è stato alla guida anche dell’Inter e del Milan, togliendosi la soddisfazione di riportare in Serie A i rossoneri nel 1983. Successivamente è stato anche commentatore televisivo per Mediaset e Rai.