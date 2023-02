Tragedia nel calcio, è morto a soli 31 anni: trovato sotto le macerie

Trovato sotto le macerie, il mondo del calcio piange il calciatore che aveva solo 31 anni.

Una tragedia enorme, quel calciatore che era disperso nel corso dei giorni scorsi, dopo la terribile vicenda in Turchia, si è trovato nel posto sbagliato e al momento sbagliato.

L’ex giocatore anche di top club come il Chelsea e il Newcastle, tra le altre, era una promessa del calcio ghanese e si stava ritrovando nel corso degli ultimi mesi. All’improvviso la tragedia e, dopo le continue ricerche da parte dei soccorritori, purtroppo, è emersa la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: è stato trovato, sotto le macerie, il suo corpo senza vita.

Lutto nel calcio, tragedia in Turchia: morto a soli 31 anni

Non ha potuto far nulla per salvarsi, destino beffardo per il calciatore che è stato trovato morto. Sotto le macerie, il suo corpo senza vita, dopo quanto accaduto in Turchia. Il terremoto ha colpito durissimo, senza escludere nessuno.

Sotto le macerie è stato trovato il corpo senza vita di un calciatore della Super Liga turca, campionato di primo livello in Turchia nel quale militano anche vecchie conoscenze del calcio italiano come Hamsik, Mertens, Icardi e ora anche Zaniolo.

La tragedia colpisce l’ex Chelsea, Christian Atsu ha perso la vita. Dopo esser stato dichiarato disperso, questa mattina, è arrivata la terribile notizia. È morto e il mondo del calcio piange il trequartista ghanese.

È morto Christian Atsu: il mondo del calcio piange il giocatore dell’Hatayaspor

Trovato senza vita, il trequartista dell’Hatayaspor, Christian Atsu: il ghanese è morto, il suo corpo è stato trovato sotto le macerie. Si aggiunge purtroppo alla lista lunghissima di morti, di quella che è una delle catastrofi più dannose dell’intera storia dell’umanità. Quello che segue, è il post pubblicato dal Newcastle, club nel quale ha brillato in carriera lo stesso Atsu: “Siamo addolorati profondamente per la notizia del nostro tanto amato Christian Atsu, che ha tragicamente perso la vita a causa del devastante terremoto in Turchia. Giocatori di talento e persona straordinaria, sarà sempre ricordato con affetto dai nostri giocatori, staff e dai tifosi del Newcastle. Riposa in pace, Christian”.

Christian Atsu, destino crudele: il gol e poi la morte

All’indomani del gol trovato, nei minuti finali con il suo club, sarebbe stato poi dichiarato disperso. Destino beffardo quello che ha vissuto Christian Atsu, morto a causa del terremoto vissuto in Turchia. Un gol bellissimo, segnato su punizione, nei minuti finali del match.