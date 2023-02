Bomba Luis Enrique, torna subito in panchina: annuncio dalla Spagna

Luis Enrique fa parte di quella cerchia di nomi eccelsi presenti nel gruppo degli allenatori ad oggi ancora senza squadra. Questo -breve- periodo di inattività sembra però essere giunto al termine, visto che l’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola è sempre più vicino ad intraprendere una nuova avventura in carriera.

Dalla Spagna è infatti arrivato un annuncio bomba che conferma l’immediato approdo di Luis Enrique sulla panchina di uno dei club più importanti d’Europa. Prima che questo possa accadere, però, c’è prima da attendere l’esonero dell’attuale allenatore che, comunque, sembra essere questione di giorni dopo gli ultimi deludenti risultati maturati fra campionato e Champions League.

Dalla Spagna sono sicuri: Luis Enrique torna in panchina

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, visto e considerato che nella lista degli allenatori senza incarico sono presenti nomi importanti e di un certo calibro, come quello di Luis Enrique.

Fra i tanti lo spagnolo è sicuramente quello più chiacchierato, anche perchè la sua esperienza internazionale fa gola a tantissimi club desiderosi di salvare una stagione ingaggiandolo per dare una decisiva svolta ai risultati della squadra.

Negli ultimi giorni dalla stampa spagnola trapela però qualcosa di importante. Secondo fichajes.net, infatti, una big di Premier League sarebbe pronta ad ingaggiare subito Luis Enrique procedendo anche con l’esonero dell’attuale tecnico che, oramai, alla guida del club ha davvero le ore contate.

Luis Enrique in Premier League: ecco chi lo vuole

In Premier League continuano a scricchiolare le panchine di moltissimi club, anche quelle delle big. Nelle prossime settimane, infatti, qualora la squadra non dovesse avere una svolta importante a livello di risultati, la società potrebbe procedere con l’esonero del tecnico arrivato neanche sei mesi fa, il tutto con Luis Enrique pronto a succedergli.

Fra i tanti lo spagnolo è il preferito della dirigenza che, dopo aver puntato ad una novità, alla scommessa, sarebbe ora deciso di puntare sull’ “usato sicuro”.

Stando alle ultime notizie, dunque, se la squadra dovesse continuare così il Chelsea procederà all’esonero di Graham Potter per far sedere in panchina Luis Enrique, nella speranza che l’ex ct della Spagna possa salvare una stagione che ad oggi è disastrosa, visti e considerati anche i 300 milioni di euro spesi solo nello scorso calciomercato invernale.

Non solo Luis Enrique: tutti i nomi del Chelsea per il post Potter

Luis Enrique è il preferito ma non l’unico profilo che la dirigenza dei Blues starebbe seguendo per il post Potter che, in caso di mancata vittoria anche contro il Southampton, è sempre più vicino all’esonero.

Secondo i tabloid britannici, infatti, il Chelsea starebbe valutando anche i profili di Zidane, Simeone e Pochettino come nuovo allenatore, con l’argentino subito un gradito sotto a Luis Enrique nelle preferenze di Todd Boehly.