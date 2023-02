Lazio, salta la rifinitura: Sarri in ansia

Dopo la vittoria col Milan la Lazio di Maurizio Sarri ha avuto un andamento tutt’altro che positivo, visto che nelle ultime 3 di campionato i biancocelesti hanno racimolato solo due sui 9 punti disponibili. Così facendo la corsa alla Champions si è leggermente compromessa, ed è per questo che la sfida di domani contro la Salernitana è già una sorta di dentro o fuori cruciale.

C’è dunque bisogno di rialzare la testa dopo gli ultimi deludenti risultati, e la speranza è che la vittoria contro il Cluj di giovedì sera possa dare animo a questa Lazio. Da Formello, però, non arrivano notizie confortanti, visto che uno dei titolarissimi di Sarri ha saltato la rifinitura per un problema fisico.

Ansia a Formello: un big della Lazio salta la rifinitura

Domani la Lazio sarà ospite all’Arechi della Salernitana del neo arrivato Paulo Sosa che, dopo la netta vittoria dell’andata, punta a fare il colpaccio contro gli uomini di Sarri anche fra le mura amiche. Entrambe le squadre arrivano però a questa sfida, che è un pò un derby del cuore per Lotito, sia fisicamente che psicologicamente a pezzi, ed in modo particolare la Lazio di Maurizio Sarri.

Da Formello, infatti, trapelano un paio di sensazioni tutt’altro che positive in merito alle condizioni di alcuni giocatori, che rischiano addirittura di dare forfait. Uno di loro, infatti, oggi non è stato presente neanche all’allenamento.

Stando infatti a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, nel corso della rifinitura di oggi a Formello Pedro era assente. Il problema patito dall’attaccante della Lazio ha suscitato non poca preoccupazione tra Sarri e lo staff medico biancoazzurro.

Lazio, infortunio Pedro: le condizioni

Già senza Zaccagni, squalificato, ed un Immobile non al massimo della sua condizione dopo l’infortunio muscolare patito l’anno scorso, Maurizio Sarri rischia di stravolgere completamente l’attacco domani pomeriggio visto che anche Pedro ha patito qualche problemino in questi giorni.

Lo spagnolo infatti oggi era assente alla rifinitura svolta a Formello su scelta, a quanto pare, dello stesso staff medico biancoceleste che ha preferito non forzare la mano.

Secondo il report fatto quest’oggi da Formello alla vigilia della sfida contro la Salernitana, Pedro ha saltato la rifinitura con i compagni a causa di un fastidio muscolare.

Pedro ci sarà contro la Salernitana? Le ultime

Le condizioni di Pedro hanno e non poco destato preoccupazione in Maurizio Sarri che, già orfano di Zaccagni, rischiava di dover fare a meno anche di un altro attaccante. Secondo il report da Formello, però, l’assenza dello spagnolo di oggi alla rifinitura era solo in via precauzionale e per questo motivo Pedro non è assolutamente a rischio per la sfida di Salerno.

Salvo qualche ricaduta clamorosa, lo spagnolo domani sarà in campo all’Arechi al fianco di Immobile e Felipe Anderson.