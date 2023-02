Juventus: guai per Allegri, si è infortunato di nuovo

Guai per la Juventus di Allegri che proprio nel periodo migliore e di ripresa dovrà fare a meno di nuovo di un top player che si è infortunato.

Il reparto d’attacco dovrà ancora una volta trovare delle soluzioni diverse con il proprio allenatore, perché il calciatore non riesce a recuperare.

Arrivano importanti dichiarazioni direttamente da parte dell’allenatore. Perché nella conferenza di oggi in vista della prossima partita si è scoperto cos’è accaduto al proprio talento.

Juventus: conferenza Allegri

Una stagione caratterizzata dagli infortuni quella dell’attaccante ex Fiorentina. Non è stato l’unico a rimanere spesso ai box in questa stagione per al squadra bianconera, perché tanti dei giocatori chiave si sono infortunati e non hanno potuto a contribuire alla lotta per le prime posizioni, anche se al momento la squadra (con il -15 in classifica per il processo Prisma) rischia anche di non partecipare alle Coppe Europee per il prossimo anno. Sarà necessario fare più punti possibili, come ha annunciato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Spezia Juventus.

La prossima partita di campionato dei bianconeri sarà valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A e si giocherà domenica 19 febbraio alle 18 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Una partita che conta molto per i 3 punti che sarebbero importanti per la rimonta che sta facendo la Juve in attesa della sentenza finale. Intanto, arrivano le ultime notizie sulle condizioni dei giocatori infortunati con Allegri che racconta come sta Chiesa.

Juventus: infortunio Chiesa, le parole di Allegri

In conferenza stampa Allegri ha raccontato tutto sulle condizioni di Federico Chiesa e sul suo rientro in campo. Queste alcune delle parole del tecnico sul giovane attaccante italiano:

“Domani non ci sarà Chiesa perché ha giocato due partite in quattro giorni ed era molto affaticato, normale che sia così dopo 10 mesi di stop. Rientrerà Perin e giocherà, gli altri dovrò valutare”.

Il ritorno di Chiesa in campo con la Juventus sarà nella prossima partita con il ritorno d’Europa League nei sedicesimi di finale contro il Nantes. Una partita importantissima per la squadra bianconera che vuole andare avanti nella competizione e che al momento dovrà provare a ribaltare il risultato dell’1-1 dell’andata e ottenere una vittoria in trasferta.

Probabili formazioni Spezia Juventus: le scelte di Allegri

Non soltanto Federico riposerà in vista del prossimo impegno in Europa League, diversi i campi dell’allenatore bianconero per la prossima di Serie A. Queste le probabili formazioni di Spezia Juventus con le scelte di Allegri dopo l’infortunio di Chiesa: