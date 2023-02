Inter, Onana perde il posto da titolare? Inzaghi svela tutto

L’Inter di Simone Inzaghi vince contro l’Udinese e continua a risalire in classifica. I nerazzurri rispondono al Milan vincente nel pomeriggio e continuano la corsa al secondo posto. Il 3-1 ai bianconeri friulani non è stato per nulla semplice, dovendo superare la rimonta della squadra di Sottil.

La vittoria dell’Inte dà il là ai nerazzurri anche per la sfida in Champions League contro il Porto. Mercoledì la partita contro i portoghesi sarà determinante per capire anche come continuare l’avventura europea.

Inter, Inzaghi analizza la vittoria contro l’Udinese

Al termine di Inter-Udinese, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. A Sky Sport e in conferenza stampa, il tecnico ha parlato in maniera chiara di ciò che è andato bene e cosa meno.

“Sapevamo che ci sarebbero state molte difficoltà. Giocavamo contro una formazione fisica e tecnica che non ti rende facile la sfida. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche se c’è stato il neo importante del gol subìtp. Avremmo dovuto stare un po’ di più in protezione, c’era da prestare più attenzione. Ma sono molto soddisfatto”.

Lukaku? “Abbiamo bisogno di tutti i calciatori della rosa. Hanno fatto tutti un grandissimo lavoro: i giocatori ci mettono impegno anche in allenamento e dovrebbero giocare tutti, ma è chiaro che devo fare delle scelte. E io le ho fatte in totale tranquillità”.

Inter, Onana perde il posto da titolare? La risposta di Inzaghi

Samir Handanovic è tornato titolare al posto di André Onana: Inzaghi spiega i motivi. I tifosi si sono chiesti se fosse una scelta duratura nel tempo ma Inzaghi ha spiegato che è stata una decisione per questa partita.

“Samir avrebbe giocato prima ma ha avuto qualche problemino dopo il ritiro di Malta. L’ho sempre considrato un portiere importante, sta molto bene e in questo momento ci serve tantissimo con la sua esperienza e per far tirare il fiato a Onana. Sono contento per Handanovic, ma non avevo nessun dubbio”.

Handanovic? “Scelte che faccio. Ho tanti giocatori che si allenano bene e devo scegliere ogni volta. Non è turnover, ma devo impiegare tutti i calciatori che mi danno garanzie. Devo fare le scelte che ritengo opportune, poi vincendo probabilmente le scelte domani possono sembrare giuste perché si è vinto 3-1“.

Inzaghi sull’Inter: “Gol subìto? È un errore”

Simone Inzaghi, poi, ha posto l’attenzione sul gol subìto. I nerazzurri hanno poi vinto la partita ma il tecnico intende migliorare anche le piccole difficoltà.

“Ho rivisto velocemente il gol subìto e devo ancora vederlo bene. Finché una giocata non è consolidata andiamo in difficoltà. Siamo andati in troppi sopra il pallone, poi c’è stato il passaggio e abbiamo preso una ripartenza. Negli ultimi allenamenti avevamo anche lavorato su quello ma non è stato assimilato bene. Potevamo difendere meglio, l’Udinese è una squadra che le ripartenze le fa molto bene. Spiace perché era stato un grandissimo primo tempo, macchiato da quella rete”.