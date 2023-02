Calciomercato: Marcelo gratis in Serie A, ha già firmato

Arriva la notizia di calciomercato che tutti aspettavano. Perché il grande terzino ex Real Madrid si è svincolato ed è pronto ad approdare nel nuovo campionato.

In Italia in tanti sognano il suo arrivo e ora arriva anche la notizia riguardo la squadra che può convincerlo a firmare un contratto importante nel campionato di Serie A.

Decisive le prossime settimane, perché il giocatore non prenderà una scelta immediata e aspetterà l’occasione giusta con tutta calma. Ora è pronto a trovare la squadra per gli ultimi anni di carriera.

Calciomercato: Marcelo pronto a firmare

La sua storia parla veramente da sola, perché il terzino brasiliano 34enne ha mostrato a tutti in questi anni di essere uno dei migliori giocatori della storia nel suo ruolo. Il terzino mancino ha vestito la maglia del Fluminense e molto giovane si è poi trasferito in Europa con il Real Madrid, dove Marcelo ha giocato per ben 15 anni con la maglia dei Blancos scrivendo la storia. Ha collezionato 385 presenze e messo a segno 26 col e tantissimi assist con la maglia del club spagnolo, per poi dire addio proprio la scorsa estate per approdare in Grecia dove dopo 10 presenze e 10 gol con la maglia dell’Olympiakos ha salutato.

Infatti, arrivano proprio ora le ultime notizie sull’addio di Marcelo che ha lasciato l’Olympiakos ed è pronto a firmare con una nuova squadra. Occasione che può aprirsi anche al campionato italiano di Serie A. Le prossime settimane saranno decisive, il giocatore sceglierà con calma quello che sarà il suo futuro. Non c’è fretta per un campione simile, perché nonostante l’età ha mostrato di essere ancora in forma e saper fare la differenza. Lui che ha vinto di tutto nella sua carriera, addirittura 5 volte la Champions League con il Real Madrid, per poi trionfare altrettante volte in Spagna con la Supercoppa, 6 campionati della Liga, 3 Supercoppa Uefa, 4 Mondiali per Club e 2 Coppe di Spagna. Tutto questo solo con le squadre di club, senza considerare i trofei con la Nazionale.

Olympiakos: Marcelo si è svincolato

E’ già finita l’avventura del brasiliano Marcelo con l’Olympiakos che ha firmato la rescissione del contratto. Il terzino ex Real Madrid ha concluso in anticipo la sua avventura in Gracia per diversi motivi e proprio in queste ore ha firmato la risoluzione del contratto con il club greco come riportato da Relevo.

Calciomercato Serie A: occasione Marcelo

Ora per la Serie A c’è l’occasione Marcelo nel calciomercato degli svincolati. Da capire se il giocatore farà la scelta di andare a firmare un contratto ancora in Europa o penserà di tornare in patria in Brasile. Nei mesi scorsi anche la Lazio ha pensato di prenderlo.