Roma, addio Dybala: a giugno firma a zero il sostituto

Paulo Dybala andrà via dalla Roma al termine della stagione. La Joya è arrivato la scorsa estate in giallorosso con l’obiettivo di portare i giallorossi ancora più avanti in classifica e in Europa. La sua presenza è decisiva per José Mourinho che, però, non sa se continuerà a Roma e lo stesso vale per l’ex Juventus.

Per molto tempo è stato fuori per infortunio da inizio stagione ma ora a far parlare è anche il suo futuro. Le notizie delle ultime ore in casa Roma parlano dell’addio di Paulo Dybala alla fine stagione. Il numero 21 è finito di nuovo al centro dei desideri dei top club mondiali e non sono da escludere sorprese.

Calciomercato Roma, addio Dybala: ecco chi prendono

Paulo Dybala è tornato nel mirino delle big: la Roma gli dice addio? La Joya ha scelto di vestire i colori giallorossi per questa stagione ma nel suo futuro potrebbe cambiare tutto repentinamente. Il passaggio nella Capitale è stato caratterizzato da tanti chiacchiericci dovuti al contratto firmato, che può portare a sorprese insperate per i tifosi.

Paulo Dybala è stato il super colpo di calciomercato della Roma. È sempre decisivo quando è a disposizione e sta portando i giallorossi ad ambire a grandi traguardi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Paulo Dybala e la Roma si diranno addio fine stagione. In estate era stato convinto da José Mourinho, che voleva un calciatore motivato e lo ha trovato. Ma Tiago Pinto sta già valutando il nome del sostituto.

Roma, Morelos è il sostituto di Dybala

L’addio di Dybala alla Roma potrebbe avvenire attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Gianluca Di Marzio ha svelato i dettagli della stessa, che sono nettamente a favore delle squadre che vogliono prendere La Joya. Se la Roma dovesse decidere di non rinnovargli il contratto a 6 milioni di euro, si attiverà la clasuola da 20 milioni per la Serie A e da 12 milioni per l’estero.

Cifre molto basse per un campione del livello di Dybala che potrebbe dire addio dopo appena una stagione. La sua cessione, però, dovrà essere rimpiazzata a dovere e per questo i giallorossi si stanno muovendo per cercare un nuovo attaccante da affiancare a Abraham.

Il nome che piace alla Roma è quello di Alfredo ‘El Bufalo’ Morelos. L’attaccante colombiano è di proprietà dei Glasgow Rangers fino alla fine della stagione e quasi certamente dirà addio al club scozzese.

Morelos alla Roma a parametro zero

Alfredo Morelos potrebbe essere il nome per la Roma al posto di Dybala. Caratteristiche completamente differenti che, però, potrebbero ben sposarsi con le qualità di Tammy Abraham che ha bisogno di un attaccante al suo fianco che sappia fare a sportellate e aprirgli il campo a giocate importanti.

Morelos ha il contratto in scadenza a giugno e a 26 anni è pronto a fare il salto di qualità definitivo per la carriera. La Roma, per lui, potrebbe essere uno step importantissimo per misuarsi con il grande calcio.