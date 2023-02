Calciomercato: Neymar cambia squadra, va in Premier

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento in Premier League di Neymar. Il talento brasiliano può lasciare il Paris Saint Germain in maniera definitiva.

Troppi alti i costi per qualsiasi altro campionato, l’unico che può permettersi un giocatore del genere è proprio quello inglese e pare che sia lì il suo futuro.

Nonostante un contratto ancora lungo può arrivare l’addio da Parigi per il numero 10, che arriva da una delusione ai Mondiali in Qatar col Brasile e si gioca tutti in queste settimane col club.

PSG: rivoluzione totale, via Neymar

In questi anni il PSG di Al Khelaifi ha investito delle cifre veramente altissime per acquistare i migliori giocatori di tutto il mondo, andando a prendere proprio i migliori da ogni squadra avversaria. Eppure, non è mai riuscito a centrare l’obiettivo tanto atteso da tutti da quando è arrivato lo sceicco: vincere la Champions League. Una dimostrazione che i soldi non sono tutto nel calcio, anzi. Senza programmazione e il giusto spirito di squadra non si può vincere nemmeno con una squadra galattica come questa.

Ora c’è l’ultima occasione per tanti al Paris Saint Germain che all’andata degli Ottavi di Champions League ha perso 0-1 in casa contro il Bayern Monaco. Servirà l’impresa da parte di Mbappe, Messi, Neymar e co. per andare a passare il turno in terra tedesca. Un risultato negativo aprirebbe ad un’immediata rivoluzione da parte del PSG che andrebbe a cambiare il prima possibile tanto della squadra in vista dei prossimi anni. Perché ora c’è voglia di contenere i costi e costruire una squadra forte che possa riuscire ad arrivare a vittorie importanti anche in campo europeo. Tanti possibili addii, tra cui anche Neymar può essere ceduto dal PSG.

PSG: cessione Neymar, le squadre interessate

Il futuro dell’attaccante brasiliano sembra destinato ad essere lontano da Parigi. Perché al momento non c’è garanzia che a fine stagione resterà ancora in rosa il numero 10. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025 c’è la possibilità che il PSG ceda Neymar e in Premier League possono comprarlo diverse squadre. Perché i costi dell’operazione sarebbero davvero alti tra cartellino e ingaggio e soltanto i potenti club inglesi possono garantirsi tale investimento.

Tra le squadre che stanno pensando di comprare Neymar ci sono: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle e Chelsea. Pronta un maxi asta per il talento brasiliano che in questi anni a Parigi non è riuscito ad esprimersi come tanti si aspettavano.

Calciomercato: il prezzo di Neymar

Il prezzo di Neymar per una cessione può essere di circa 80 milioni di euro o anche meno per liberarsi dal pesante ingaggio. Perché al momento il suo stipendio è di circa 40 milioni a stagione e bisognerà capire per un nuovo accordo di quanto si ridurrebbe l’ingaggio.