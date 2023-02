Roma: caso Dybala, tifosi infuriati

Quello che riguarda Dybala e la Roma è un vero caso che potrebbe cambiare e non poco il futuro del club dal punto di vista del progetto in vista del calciomercato estivo.

Negli ultimi giorni ci sono state tante voci sul calciatore e sono arrivate anche le sue dichiarazioni che hanno riaperto il caso. Ora i tifosi vogliono delle spiegazioni per i dettagli spuntati fuori.

Ci sono importanti novità che riguardano proprio l’argentino che sembra uno dei calciatori indirizzati a poter lasciare la squadra da un momento all’altro.

Roma: futuro di Dybala incerto

E’ da valutare quello che sarà il futuro di Paulo Dybala alla Roma con il calciomercato estivo prossimo che può portare via il giocatore argentino dalla Capitale italiana. Perché il talento è corteggiato da diversi club ora che sta dimostrando di nuovo di essere uno dei migliori nel suo ruolo. I numeri aumentano, ma continuano ad esserci dei problemi legati agli infortuni che andranno monitorati.

Intanto, bisognerà capire come andrà a finire per il giocatore che è molto legato a Mourinho e proprio in base al futuro dell’allenatore può dipendere quello del calciatore. La Roma vuole arrivare in Champions League per il prossimo anno e bisognerà entrare tra le prime 4 posizioni. Non sarà facile, ma al momento c’è e sono tante le squadre in lotta con qualcuna che resterà esclusa. La qualificazione in Champions potrebbe far restare Dybala e Mourinho alla Roma almeno un altro anno. Intanto, spuntano i dettagli della clausola di Dybala per lasciare la Roma.

Roma: clausola Dybala, i dettagli e le cifre

Il calciatore argentino quando ha firmato con il club giallorosso ha fatto inserire appunto una clausola nel suo contratto. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive per capire come andrà a finire per lui. Perché la clausola di Dybala con la Roma è stata svelata e i tifosi non sono poi così contenti di cosa hanno scoperto.

La clausola rescissoria di Dybala di 20 milioni di euro per l’Italia può essere annullata soltanto se la Roma decidesse di portare il suo attuale ingaggio di 3.8 milioni più bonus a 6 milioni a stagione. Senza il ritocco dello stipendio allora può andar via per il valore della clausola, con l’80% destinato al club e il restante 20% al giocatore stesso. Inoltre, la clausola vale anche per l’estero ed è soltanto di 12 milioni di euro.

Calciomercato: Dybala decide il suo futuro

Da capire quale sarà la decisione finale proprio di Dybala in vista del suo futuro. Perché il talento argentino ha voglia di essere centrale in un progetto per riconquistarsi anche la maglia della Nazionale e andare a giocare le prossime competizioni (Copa Amercia e Mondiali) da titolare. Per lui sarà necessario giocare tanto e fare bene, questo a Roma sta accadendo ma la sua conferma nella Capitale sembra legata dal futuro di Mourinho.

C’è la seria possibilità che dopo una stagione importante il calciomercato estivo possa portare Dybala ad andare all’estero dopo anni in Italia. In Premier League e in Liga Spagnola ci sono le principali squadre d’Europa interessate all’argentino e pronte ad accontentarlo dal punto di vista economico e tecnico.