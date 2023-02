Momenti davvero difficili per Andrea Pirlo che ha vissuto da vicino il terremoto in Turchia e Siria che ha portato ad oltre 40 mila morti. Una delle peggiori catastrofi di sempre.

Proprio ora che le cose andavano per il meglio nella sua nuova avventura da allenatore è accaduto qualcosa di inaspettato. Adesso anche la brutta notizia ricevuta dal figlio che mette ko l’umore dell’ex giocatore.

E’ un momento davvero complicato e il fuoriclasse italiano dovrà provare a venirne fuori nel miglior modo possibile. Ci sono delle nuove notizie che riguardano la sua famiglia, che non sono state prese molto bene.

Pirlo spaventato: la notizia riguarda il figlio

Non bastava il terremoto in Turchia che ha scosso Pirlo e tutta la sua famiglia. Una delle peggiori catastrofi degli ultimi anni e di sempre riguardo il tema terremoti, dove tantissime persone hanno perso la vita (oltre 40 mila) e ancora non si riescono a contare le persone disperse e ferite. I danni sono tra i peggiori mai registrati per un terremoto, non si verificavano da decenni dati simili. Intanto, il mondo del calcio si è fermato in Turchia e lo stesso Pirlo si è mosso per aiutare il paese colpito.

Ma per lui non finiscono le cattive notizie. Perché nelle ultime ore è accaduto un qualcosa di inaspettato, dove si continua ad indagare per capirne i motivo. Pirlo che ora ha ricevuto anche una brutta notizia sul proprio figlio Nicolò.

Nicolò Pirlo aggredito a Torino: i fatti

Attimi di panico e paura per il figlio di Andrea Pirlo, Nicolò: 4 individui lo hanno aggredito in centro a Torino colpendo l’auto in cui viaggiava sul sedile del passeggero con calci, pugni e sassi. A denunciare tutto sarebbe stato proprio Nicolò Pirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Il tutto è stato denunciato alle autorità che ora indagano per capire i motivi e soprattutto individuare i responsabili.

Pirlo allenatore: il Turchia con il Karagumruk ora va bene

Intanto, Andrea Pirlo sta allenando il Karagumruk in Turchia e dopo un avvio di stagione difficile, dove si è parlato tanto anche di un possibile esonero per lui, è arrivata una svolta improvvisa che ha indirizzato la stagione del club verso tutti altri obiettivi. Si trovava in zona retrocessione con una delle peggiori difese del campionato dopo le prime partite, poi tutto è cambiato con Pirlo che ha rialzato il suo Karagumruk che ora si trova a 26 punti in classifica al 9 posto e con l’obiettivo di migliorarsi ancora.

Perché sono 7 le partite consecutive senza sconfitta (3 vittorie e 4 pareggi) nelle ultime 11 partite di campionato, invece, soltanto 1 sconfitta. Un dato importante che mostra come ora l’allenatore italiano sita lavorando sempre attentamente per migliorarsi.