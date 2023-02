Napoli, Giuntoli a sorpresa su Spalletti: ecco dove allenerà

In quella che si prospetta essere una stagione storica per il Napoli, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro il Sassuolo è arrivato un annuncio importante che potrebbe cambiare clamorosamente l’ordine delle cose a Castelvolturno.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita del Mapei Stadium, infatti, il ds del Napoli Giuntoli ha fatto un annuncio a sorpresa sul futuro di Luciano Spalletti, svelando anche dove il tecnico toscano allenerà a partire dalla prossima stagione.

Una notizia inaspettata ed in un momento delicato della stagione che, se presa male dall’ambiente, potrebbe incredibilmente aver una piega negativa su tutto il gruppo squadra.

Napoli, futuro Spalletti: Giuntoli esce allo scoperto

Quello di quest’anno è un Napoli da record. La squadra azzurra sta infatti macinando vittorie su vittorie, in Italia ed in Europa, dando il sentore di essere inarrestabile come solo le migliori squadre al mondo riescono a fare.

Questo è ovviamente merito di tutta l’area tecnica, a partire dalle decisioni prese in estate -e fortemente contestate- da Giuntoli alla costanza ed agli insegnamenti di Spalletti. Il tecnico toscano è sicuramente uno degli artefici di questa stagione azzurra e, a suon di vittorie, è diventato obiettivo per la panchina di alcuni dei migliori club d’Europa, pronti a sfruttare la sua scadenza di contratto nel 2024.

A proposito di questo, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro il Sassuolo, il ds del Napoli Giuntoli ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti in panchina, parlando anche di rinnovo che, se si dovesse continuare così, potrebbe essere cosa quasi automatica.

Rinnovo Spalletti: parla Giuntoli prima di Sassuolo-Napoli

Uno dei temi caldi della prossima estate azzurra sarà sicuramente il rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli. In scadenza nel 2024, è volontà già scritta da parte di De Laurentiis e dirigenza provare a blindare il tecnico toscano, ancora di più se alla fine della stagione dovesse arrivare il tanto atteso Scudetto, che oramai è semplice cosa formale.

A DAZN, proprio in merito a questo argomento, il ds del Napoli Giuntoli ha così parlato della situazione di Spalletti sulla panchina azzurra e di un suo rinnovo:

“Rinnovo Spalletti? Al momento pensiamo ad altro, ma resta al centro del nostro progetto tecnico e sulla panchina del Napoli fino al 2024. L’anno prossimo, a stagione in corso, valuteremo poi.”

Scudetto più vicino: con oggi Spalletti fa 1000 in carriera

Nel giorno delle 1000 panchine in carriera di Luciano Spalletti Giuntoli ha elogiato l’allenatore del Napoli ai microfoni di DAZN. Commento inevitabile visto e considerato che, con stasera, il sogno Scudetto per i partenopei si avvicina sempre di più.

Queste le parole del dirigente azzurro sul tecnico toscano: “1000 è un grande numero per Spalletti, come la sua grandezza. La sua esperienza è testimoniata da questo dato incredibile e dai grandi risultati fatti in carriera, dalle tantissime vittorie. Ma in questo momento passa tutto in secondo piano, siamo concentrati su questa gara”.