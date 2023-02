Stanno comprando il club: c’è il comunicato

Il futuro societario di uno dei club più importanti al mondo sta per cambiare una volta e per tutte. Già nelle scorse settimane si era parlato di una clamorosa svolta che, a quanto pare, potrebbe arrivare nell’immediato, nel futuro prossimo.

Nelle ultime ore, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell’investitore che sarebbe in trattativa per acquistare la maggioranza del club. Definita la trattativa si potrà parlare di una delle cessioni più illustri della storia del calcio, visto che le cifre delle quali si sta parlando potrebbero addirittura superare quelle con le quali lo scorso inverno il Chelsea è stato venduto.

Avviata la trattativa per l’acquisto del club: le ultime

Ore calde negli uffici societari del club, visto che dopo settimane di semplici rumors sono finalmente entrate nel vivo le trattative per la cessione del club. La posta, così come le cifre in palio, è alta, motivo per il quale non si tratterà di una questione di poco tempo.

L’importante è aver messo le basi per quel che verrà e sarà, come dimostrato anche dall’importante annuncio arrivato pochissime ore fa dall’ufficio stampa dell’imprenditore interessato all’acquisto del club nel quale, fra le righe, sarebbe stata confermata l’offerta per l’acquisizione della società.

Prima erano semplici indiscrezioni, ora è pura realtà: nel proprio comunicato ufficiale lo sceicco qatariota Jassim Bin Hamad Al Thani ha confermato di voler acquistare il 100% del Manchester United.

Al Thani vuole il Manchester United: il comunicato

Oramai non si può più nascondere dopo il comunicato di oggi. Lo sceicco qatariota omonimo del proprietario del PSG ha confermato di essere intenzionato di voler acquistare uno dei club più importanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Questo quanto si legge nel comunicato di Al Thani sulla sua volontà di compare il Manchester United: “Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani ha confermato oggi di aver presentato un’offerta per il 100% del Manchester United Football Club. L’offerta prevede di riportare il Club agli antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. L’offerta sarà completamente priva di debiti tramite la Nine Two Foundation dello sceicco Jassim, che cercherà di investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e in infrastrutture più ampie, nell’esperienza dei tifosi e nelle comunità supportate dal club. La finalità dell’offerta è che il Manchester United Football Club torni a essere rinomato per l’eccellenza calcistica e considerato il più grande club di calcio del mondo. Maggiori dettagli sull’offerta saranno rilasciati, se del caso, se e quando il processo di offerta si svilupperà“.

Non solo Al Thani: altri investitori sono interessati allo United

Non solo lo sceicco qatariota Al Thani è interessato all’acquisto dei Red Evils. Stando infatti a quanto riportato da il The Telegraph anche alcuni fondi sauditi si sono aggiunti alla lista delle pretendenti per l’acquisizione del Manchester United.