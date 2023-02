Consigli Fantacalcio 23a giornata: chi schierare e chi evitare, partita per partita

Il Fantacalcio torna in campo, la Serie A intervalla le coppe europee e già nella giornata di venerdì c’è da schierare la formazione al Fantacalcio.

Ecco i Consigli al Fantacalcio di Calciomercato24.com.

Chi schierare, chi evitare e le scommesse della 23a giornata di campionato al Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 23a giornata: gli anticipi

Venerdì 17 febbraio (20.45) Sassuolo-Napoli

Da schierare: i neroverdi vogliono provare a mettere in difficoltà gli azzurri e come possibilità tra i bonus, attenzione a Laurientè. Gli azzurri sono in un momento d’oro e lo è anche Elmas che, in questo momento, non si può tenere fuori. Dentro il solito Osimhen, date spazio a chi giocherà tra Politano e Lozano (avete tempo di scegliere fino alle formazioni ufficiali). L’infortunio di Raspadori, obbliga il Napoli ad alcune scelte.

Da evitare: Consigli, folle pensare di schierare un portiere contro il Napoli, in questo momento.

Scommessa: Mario Rui.

Sabato 18 febbraio (15.00) Sampdoria-Bologna

Da schierare: date fiducia all’ex di turno, Manolo Gabbiadini, pericolo numero uno per l’attacco doriano. Con lui, da schierare, Djuricic. Fronte Bologna, dentro Soriano e Cambiaso.

Da evitare: Posch per questa sfida.

Scommessa: Cuisance.

Sabato 18 febbraio (18.00) Monza-Milan

Da schierare: Caprari potrebbe rappresentare un pericolo per il Milan, dentro anche Pessina per chi lo ha. Dei rossoneri, tornate a fidarvi di Leao, inserite anche Theo Hernandez e Tonali.

Da evitare: Izzo per questa sfida.

Scommessa: De Ketelaere, anche da eventuale subentrato.

Sabato 18 febbraio (20.45) Inter-Udinese

Da schierare: Lukaku vuole tornare ad incidere, potete provarci. Inserite Calhanoglu e con lui anche Dimarco. Spazio a Beto e Walace fronte Udinese.

Da evitare: Acerbi, rischia anche di non giocare.

Scommessa: Skriniar, in chiave bonus.

Consigli Fantacalcio 23a giornata: i match di domenica

Domenica 19 febbraio (12.30) Atalanta-Lecce

Da schierare: Koopmeiners può tornare a portare bonus, inserite anche Lookman. Fronte Lecce spazio a Hjulmand.

Da evitare: Musso, non fidatevi della partita “alla portata”.

Scommessa: da una parte Muriel – anche da subentrato – e dall’altra Umtiti.

Domenica 19 febbraio (15.00) Fiorentina-Empoli

Da schierare: i viola vogliono dare continuità all’Europa, dopo lo 0-4 e chi se non Jovic in attacco. Amrabat anche da inserire, assieme a Biraghi. Dell’Empoli provateci con Ciccio Caputo, vero pericolo nel derby toscano.

Da evitare: Vicario per questa giornata.

Scommessa: Brekalo e Igor.

Domenica 19 febbraio (15.00) Salernitana-Lazio

Da schierare: Piatek e Candreva potrebbero rappresentare un problema per la Lazio, dei biancocelesti invece inserite Immobile che può ritrovarsi anche in campionato, dopo essersi sbloccato in Europa. Dentro anche Luis Alberto e Marusic.

Da evitare: Gyomber.

Scommessa: Cataldi.

Domenica 19 febbraio (18.00) Spezia-Juventus

Da schierare: Shomurodov cerca il primo gol con la maglia del club spezzino, la Juve qualcosa la concede, potete provarci. Fronte Juve invece date continuità a Vlahovic, inserite anche Kostic e Bonucci.

Da evitare: Caldara.

Scommessa: Locatelli in chiave bonus.

Domenica 19 febbraio (20.45) Roma-Verona

Da schierare: Abraham deve trascinare la Roma, senza Dybala. Inserite Pellegrini, a digiuno da troppo. Dell’Hellas inserite invece Gaich e Tameze.

Da evitare: Zalewski.

Scommessa: Smalling in chiave bonus.

Consigli Fantacalcio 23a giornata: il posticipo di lunedì

Lunedì 20 febbraio (20.45) Torino-Cremonese

Da schierare: Vlasic può tornare ad incidere, date spazio anche a Milinkovic-Savic. Fronte Cremonese invece, potete provarci con Afena-Gyan.

Da evitare: Pickel.

Scommessa: Ilic.

A cura di: Simone Davino.