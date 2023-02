Juventus, Simeone “scippa” il pupillo di Allegri: ha già l’accordo

La dirigenza della Juventus vuole migliorare la rosa nel prossimo calciomercato. Ma ci sono anche molte possibilità di addio. Allegri aspetta il ritorno in campo dei grandi già in questa stagione, dopodiché sarà tempo di ragionare sulle entrate e sulle uscite.

I piani della nuova dirigenza della Juve sono molto chiari a tutti. Si vuole andare a migliorare la rosa senza sperperare somme di denaro molto importanti. Il calciomercato di gennaio è già stato improntato sul risparmio e quello estivo sarà molto simile. È possibile che ci saranno addii illustri e non è detto che saranno rimpiazzati alla grande.

Calciomercato Juventus, colpo di lusso: ecco cosa sta succedendo

La Juventus pensa ai possibili nuovi colpi per la prossima stagione. Il calciomercato invernale è stato molto importante per capire in che direzione bisognerà muoversi in vista dell’estate. I piani sono chiari bisognerà liberarsi degli esuberi e degli ingaggi pesanti ma sarà fondamentale anche poter avere i conti saldi e la possibilità di investire.

Allegri si era detto non pienamente soddisfatto della rosa di questa annata. La società ha lavorato sodo per risistemare i conti per i prossimi mesi potrebbe arrivare almeno un colpo a sorpresa. Non ci sono ancora novità uffiicali ma molte notizie di colpi che potrebbero chiudersi a breve.

Le ultime notizie di mercato, non sono favorevoli alla Juventus: va via anche lui a zero. Allegri ha in mente un piano per far migliorare la rosa ma deve essere seguito dalla società se vuole continuare a puntare su di lui.

Juventus, colpo Firmino: non firma per i bianconeri

Ci sono tanti calciatori scontenti nelle big d’Europa che possono diventare scelte per la Juventus del futuro. Uno di questi profili è sicuramente Roberto Firmino, da tempo nel mirino dei bianconeri.

L’attaccante brasiliano lascerà il Liverpool e fa gola a tutti i top club europei. Non ha ancora firmato il rinnovo e potrebbe essere un’occasione clamorosa a parametro zero. A gennaio Allegri non ha potuto abbracciare calciatori nuovi e proprio per questo spera che in estate le cose possano cambiare.

Secondo quanto riferisce AS, la Juventus non prenderà Firmino a parametro zero: c’è l’Atletico Madrid. I Colchoneros intendono migliorare il reparto offensivo e hanno intenzione di prendere l’attaccante brasiliano.

Juventus, niente Firmino: l’opzione A resta Vlahovic

La Juventus ha pensato a Bobby Firmino già la scorsa estate. I bianconeri, che avevano perso Dybala, stavano cercando una seconda punta e hanno pensato anche al brasiliano. Poi, però, i costi dell’operazione e le difficoltà sull’ingaggio non hanno mai permesso di chiudere l’affare.

Ora che il suo contratto è in scadenza a giugno, le cose potrebbero cambiare. La situazione, però, si sta intricando con l’inserimento dell’Atletico Madrid. L’obiettivo della Juve per l’attacco è quello di puntare ancora su Dusan Vlahovic.