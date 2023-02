Calciomercato Inter, 50 milioni per Dumfries: Inzaghi prende il suo pupillo

Aggiornamenti di calciomercato Inter: la società e a lavoro per definire già da adesso la cessione di Dumfries. Marotta ha necessità di mettere in ordine il bilancio e per farlo c’è bisogno della cessione dell’esterno olandese che interessa ai club di Premier League.

L’entourage del giocatore è a lavoro per chiudere in anticipo la questione relativa alla cessione di Dumfries che può salutare l’Inter a inizio mercato estivo 2023. Intanto per la sostituzione spunta fuori il pupillo di Simone Inzaghi.

Il giocatore olandese è quello prossimo all’addio dall’Inter. Ecco spiegato i motivi per il quale Inzaghi lo sta usando con il contagocce in questo ultimo periodo. Non si vogliono correre rischi riguardo un suo possibile infortunio che può compromettere la sua cessione nel prossimo calciomercato estivo 2023. L’obiettivo di Marotta è quello di incassare almeno 50 milioni di euro dall’addio del giocatore ex Psv. Intanto spunta il nome del possibile sostituto.

Dumfries via dall’Inter, ecco chi arriva

Marotta e Ausilio dovranno chiudere, entro il prossimo 30 giugno, il bilancio in positivo tra cessioni e acquisti. Per mettere in ordine i conti della società servirà per forza una grande cessione. Il candidato a partire e a salutare Milano è Denzel Dumfries che piace molto ai club di Premier League. Già a gennaio, l’olandese, è stato vicino alla cessione. L’affare poi non si è materializzato per varie vicissitudini.

Per giugno può arrivare l’addio di Dumfries per almeno 50 milioni di euro: è questa la cifra che Marotta spera di incassare. In questa seconda parte di stagione il giocatore ha perso il posto da titolare, con Darmian che è scalzato nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Un diktat è arrivato anche dalla società che non vuole correre rischi su un infortunio che potrebbe colpire Dumfries e compromettere la cessione dell’esterno. Intanto arrivano aggiornamenti riguardo il sostituto dell’olandese: a sorpresa potrebbe arrivare una vecchia conoscenza di Inzaghi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, nel mirino dell’Inter c’è anche Manuel Lazzari della Lazio per il prossimo mercato.

Lazzari alla Lazio al posto di Dumfries, lo scenario

Tra le varie ipotesi per il prossimo calciomercato c’è anche quella di portare all’Inter Lazzari della Lazio: è uno dei candidati a sostituire Dumfries. Il giocatore è un pupillo di Simone Inzaghi che l’ha valorizzato quando era tecnico dei biancocelesti. Il nome dell’esterno non è solo l’unico, ci sono anche altri profili che piacciono a Marotta.

Inter: i candidati per sostituire Dumfries

C’è speranza di mandare in Premier League Dumfries che interessa a Manchester United e Arsenal. Più defilato il Chelsea, in questo momento. I club inglesi possono accontentare l’Inter che chiede almeno 40 milioni di euro. Marotta si augura di incassare anche qualcosa di più.

Intanto tra i nomi per la sostituzione sputa anche quello di Emerson Royal del Tottenham, Singo del Torino, Lazzari della Lazio e Buchanan del Club Bruges. Quest’ultimo ha visto aumentare il suo valore, anche grazie all’ottimo Mondiale disputato. Adesso costa tra i 15 e i 20 milioni di euro.