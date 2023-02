Calciomercato: rivoluzione Inter, 4 nuovi acquisti dalla Serie A

Il calciomercato dell’Inter può prendere una piega importante in vista della prossima stagione. Perché la società ha già individuato i giocatori da voler comprare per il prossimo anno.

Il club vuole ripartire nel migliore dei modi e ci sono delle importanti notizie che svelano quelle che saranno le operazioni di calciomercato che andrà a fare la società in vista dei prossimi anni.

Ci sono diversi giocatori che andranno via e saranno rimpiazzati nel migliore dei modi da parte della società. Pronta la rivoluzione da parte dei dirigenti per migliorare la rosa in vista dei prossimi anni.

Calciomercato Inter: pronti nuovi acquisti

Sarà un mercato accurato nei minimi dettagli da parte dell’Inter che vuole provare ad acquistare dei giocatori importanti per sostituire quelli che andranno via. Al momento è certo l’addio di Skrinar, ma anche altri top player sembrano poter lasciare. Infatti, è in forte bilico la posizione di una conferma che riguarda Brozovic, De Vrij e Dumfries, giocatori che possono andar via da un momento all’altro con l’offerta giusta. Ecco perché la società sta già pensando ai sostituti.

Si tratta di giocatori che sono al centro del progetto nerazzurro da tempo e che possono fare la differenza in vista di un addio per i prossimi anni. Ecco che allora saranno sostituiti nel miglior modo possibile e la società con Marotta e Ausilio è già a lavoro per chiudere l’operazione. Infatti, arrivano novità di calciomercato proprio riguardo i nomi dei giocatori accostati all’Inter. Alcuni di questi giocano in Serie A e sono tra i migliori nelle loro posizioni.

Inter: 4 nuovi acquisti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono almeno 4 i giocatori che può acquistare l’Inter dal calciomercato estivo in vista del prossimo anno. Perché con l’addio di Skriniar arriverà un difensore centrale, forse sue de parte anche De Vrij. Nuovo colpo a centrocampo con la cessione di Brozovic e pronto un nuovo colpo sulla destra con l’addio di Dumfries. Occhio anche all’attacco.

Intanto, i nomi accostati all’Inter sono Smalling (che in scadenza con la Roma e senza rinnovo arriverebbe a zero), Pereyra dell’Udinese, Kessie del Barcellona pronto a tornare in Serie A, Ndicka dell’Eintracht Francoforte e Soyuncu in scadenza anche lui, con il Leicester.

Inter: Gimenez il colpo in difesa

In casa Inter, il ruolo del difensore è la priorità e tra i tanti nomi spuntati fuori c’è anche un altro che fa impazzire la società da tempo. Si tratta di Jose Maria Gimenez dell’Atletico Madrid che può trasferirsi all’Inter al termine di questa stagione. Perché in Spagna col club madrileno non è più al centro del progetto con Simeone e per questo motivo potrebbe pensare di cambiare maglia per ritrovare la migliore condizione di se stesso.