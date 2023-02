Allegri furioso dopo l’Europa League: lite in diretta tv

La Juventus di Massimiliano Allegri non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Nantes. I sedicesimi di Europa League partono malissimo per i bianconeri che avrebbero voluto vincere per pensare alla qualificazione e alle prossime partite con una testa più libera. All’Allianz Stadium, però, l’1-1 ha scontentato tutto l’ambiente bianconero.

Tanti episodi controversi hanno caratterizzato la partita tra Juventus e Nantes. I bianconeri sono anche infuriati con l’arbitro che non ha preso le decisioni corrette, secondo opinionisti e tifosi. Allegri si è fatto sentire a fine partite ma ha anche avuto un alterco in tv a Sky Sport.

Juventus Nantes: lite Allegri De Grandis a Sky Sport

Al termine di Juventus-Nantes di Europa League, Massimiliano Allegri ha analizzato il pareggio a Sky Sport: lite in diretta con De Grandis. Il tecnico bianconero si è detto non del tutto soddisfatto della prova dei suoi ma non ha accettato le forti critiche arrivate dopo il fischio finale.

“Dopo la partita è inutile stare a discutere. Abbiamo fatto 1-1 e avremmo potuto e dovuto fare meglio. Subito dopo il gol del vantaggio siamo andati a rallentatore e ci siamo riaccesi solo dopo il loro pareggio. Abbiamo avuto diverse occasioni di ritornare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Ora dovremo conquistarci la qualificazione in Francia. Prima però c’è la gara con lo Spezia che sarà dura”.

Gol subìto? “Di Maria poteva tirare nella nostra azione offensiva ma ha tentato un dribbling che non è andato bene. Poi è impensabile lasciare 80 metri senza fare fallo, con anche Bremer che è scivolato. Dopo il gol fatto siamo andati troppo a rilento”.

Juventus, lite Allegri De Grandis: cosa è successo

Massimiliano Allegri è nervoso a Sky Sport dopo il pareggio con il Nantes ed è partita la lite con Stefano De Grandis.

“Io non voglio la Juventus dell’1-0, altrimenti mi stufo a sentire queste cazzate. Ormai è diventato di uso comune dire che le squadre mie vincono di misura. Andate a vedere tutti i numeri delle mie squadre e poi ne parliamo. Dal Milan alla Juventus i miei hanno avuto sempre la miglior difesa ed il secondo miglior attacco”.

Problemi Juventus? “Non posso sentirmi dire che io voglio che le mie squadre vincano 1-0, perché ho avuto sempre attacchi da 70-80 reti stagionali. Siete voi giornalisti che vedete cose astratte, io invece vedo le cose concrete. A me dispiace che stasera non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, che nel calcio è quello che conta”.

Allegri critica i calciatori della Juventus: “La palla non viaggiava”

Massimiliano Allegri, poi, si è soffermato sull’analisi della partita e degli errori avvenuti in campo.

Qualificazione? “Dobbiamo essere fiduciosi per il ritorno ma sappiamo che sarà difficile. Abbiamo qualità tecniche importanti per superare il turno. Oggi avremmo dovuto girare più velocemente la palla che, invece, oggi rotolava e non viaggiava”.

Chiesa? “Ha fatto molte cose buone fin quando la squadra ha giocato. Ci sono state delle situazioni dove ha dovuto coprire tanto campo. Non possiamo perdere tre giocatori sopra la linea della palla e difendere in 7, altrimenti diventiamo vulnerabili”.