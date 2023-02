Juventus, altra tegola: svelato il motivo dell’assenza contro il Nantes

Assente in Europa League, altro problema per Allegri che avrebbe voluto contare su di lui.

Non è del match e, dopo l’esclusione dai convocati, è stato svelato il vero motivo dell’assenza dalla sfida di Europa League. Un nuovo problema in casa Juventus e, quanto segue, è quanto svelato in merito all’assenza non solo di Pogba, ma di un altro calciatore sul quale non può contare Massimiliano Allegri.

Tegola dell’ultima ora perché non può contare per la sfida di questa sera, in Europa League, il tecnico livornese. La Juventus vede assente uno dei calciatori che avrebbe dato il suo contributo da titolare e, quello che segue, è il vero motivo della mancata convocazione.

Juventus, assente a causa di un problema: non ci sarà

Non ci sarà a causa di un problema che lo ha colpito e che non gli permette di essere a disposizione per la sfida di Europa League.

Obiettivo principale ormai per la stagione della Juventus, i bianconeri non potranno contare su uno di quei calciatori che avrebbe indossato una maglia da titolare nel match contro i francesi.

Nella gara di Europa League, infatti, non figura tra i presenti Mattia Perin: un problema lo ha messo KO ed è stato svelato il vero motivo dell’assenza del portiere italiano, che avrebbe dovuto difendere i pali dell’Allianz Stadium questa sera contro il Nantes.

Ultime Juventus, il vero motivo dell’assenza di Perin

Sono i colleghi di JuventusNews24 a svelare il motivo dell’assenza di Mattia Perin, out dalle scelte a causa di un’influenza. Un problema fisico dunque lo ha messo KO, l’influenza non gli permette di essere in porta per Juventus-Nantes e sarà dunque in campo Szczesny. Non cade su Pinsoglio la scelta di Allegri, che si affiderà ai suoi fedelissimi per la sfida contro i francesi per il passaggio del turno in Europa League.

Juventus-Nantes, out Perin: le probabili formazioni

Non sarà a disposizione di Juventus-Nantes, Mattia Perin, a causa dell’influenza. Poche rotazioni da parte di Allegri, ma importanti. Quelle che seguono, sono le probabili formazioni di questa sera, per la sfida all’Allianz Stadium, con calcio d’inizio fissato alle 21 per Juventus-Nantes:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri;

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Girotto, Castelletto, Corchia; Sissoko, Chirivella; Blas, Mollet, Guessand; Mohamed. Allenatore: Kombouaré