Juventus: primo acquisto del 2023, c’è l’accordo

Il calciomercato della Juventus per la prossima stagione è già iniziato. Il club bianconero ha individuato quello che sarà il primo acquisto in vista della nuova avventura.

Importanti notizie che riguardano il club bianconero in vista del prossimo mercato, perché la società sta iniziando a progettare al meglio il futuro.

La situazione della Juve implica il fatto che la società deve restare in apprensione al momento e capire come si evolveranno gli sviluppi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus: la situazione

Sarà la giustizia sportiva che potrà determinare quelli che saranno i movimenti di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Perché per ora il -15 in classifica (da confermare) tiene fuori dalle competizione europee la squadra in vista del prossimo anno. Ecco che allora bisognerà capire che tipo di movimenti di mercato si potranno fare in casa Juve. Perché al momento c’è la volontà di costruire una nuova rosa con costi ridotti e provando a puntare su giovani e italiani.

Tra questi c’è un calciatore che alla Juve piace tanto, ma prima bisognerà aspettare ancora un po’. Proprio nelle prossime settimane si deciderà come andrà a finire la vicenda legata al futuro in campo e fuori della Juventus con tutte le sanzioni che arriveranno in maniera definitiva. Da quel momento in poi le strategie del club bianconero potranno essere messe in atto. Ci sono importanti novità che riguardano un giocatore in particolare, perché la Juve vuole comprare Frattesi del Sassuolo per rinforzare il reparto di centrocampo, che potrebbe veder andar via quasi sicuramente Adrien Rabiot.

Juventus: Frattesi pronto al trasferimento

Tante squadre in Italia e all’estero sul classe 1999 che però ha voglia di restare in Italia per il futuro e per la Nazionale. Già lo scorso anno ci sono state tante società che hanno provato a comprarlo, ma dopo aver venduto Scamacca e Raspadori ha deciso di tenerlo il club neroverde. Non sarà facile ripetersi in estate, perché ora aumenta l’interesse delle big italiane che vogliono acquistare Frattesi dal Sassuolo come la Juventus. Lo scorso anno ha chiuso con 4 gol e 4 assist e quest’anno è già a quota 5 gol in poco più di metà campionato.

Juventus: Frattesi il primo acquisto

Ora è considerato un vero top player a centrocampo e le sue prestazioni aumentano con continuità anche. Per questo motivo la Juventus pensa di chiudere il trasferimento di Frattesi per migliorare il reparto di centrocampo. La prossima estate sarà decisiva e così come la volontà del giocatore. Il suo sogno sarebbe tornare alla Roma, ma potrebbero non esserci le condizioni. Molto dipenderà dalle posizioni anche in Champions League e da chi troverà l’accordo migliore con il Sassuolo e il giocatore. La Juventus considera Frattesi il primo acquisto da fare nel 2023.