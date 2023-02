Roma: Mourinho e Dybala via insieme, scelto il prossimo club

E’ una situazione difficile quella della Roma che può perdere Mourinho e Dybala nello stesso momento al termine della stagione. Ci sono già dei segnali chiari in vista della prossima loro avventura.

Le ultime settimane sono state complicate e ora la situazione non sembra più sotto controllo come ad inizio progetto. Presto potrebbe arrivare la svolta definitiva per il club giallorosso.

Ottimo rapporto tra i due, con l’allenatore portoghese proprio che ha convinto l’argentino di arrivare a giocare nella Capitale in vista del progetto futuro.

Roma: Mourinho e Dybala verso l’addio

Ormai non è più un segreto che il Chelsea vuole ingaggiare Mourinho come nuovo allenatore e portare con se Dybala (sarebbe la terza volta col club londinese per l’allenatore). Il contratto dello Special One a Roma scadrà nel 2024 e l’obiettivo è quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Nonostante questo però può esserci l’addio. Perché al momento non c’è un contatto per il rinnovo del tecnico con il club che vuole aspettare la fine della stagione, una scelta che ha spazientato l’allenatore che già da mesi valuta il possibile ritorno in Inghilterra.

Perché a Mourinho manca la sua famiglia che abita ancora a Londra e una firma col Chelsea andrebbe a giovare sotto ogni punto di vista. Soprattutto perché c’è una nuova proprietà che ha già speso 600 milioni in meno di 1 anno e vuole fare una squadra competitiva. Potter sta deludendo e va verso l’esonero al termine della stagione, con il club che rischia anche di non qualificarsi in Europa il prossimo anno perché si trova a metà classifica. Un grave fattore che può incidere in vista della prossima stagione, dove c’è Mourinho che può andare con Dybala al Chelsea. I due hanno parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita d’Europa League.

Roma: Dybala e Mourinho spaventano

Le recenti dichiarazioni di Paulo Dybala e Jose Mourinho spaventano la Roma. “Parleranno i miei agenti e la società del futuro, non so cosa accadrà a me ma vorrei essere allenato ancora da Mou”. Un grande assist che ha servito Dybala a Mourinho in caso di addio dalla Roma per firmare col Chelsea.

Calciomercato Roma: Dybala e Mourinho al Chelsea

Si parla tanto di quella che può essere la prossima avventura di José Mourinho al Chelsea e con lui può andare Dybala. Perché l’allenatore della Roma ha creato un forte legame con il calciatore argentino e punta ad averlo con se ancora a lungo. Lo stesso giocatore, inoltre, nell’ultima conferenza stampa ha usato parole al miele per il tecnico portoghese e ora la situazione può evolversi in diversi modi decisivi che permetterebbero al club italiano di accusare una doppia grave perdita. Sia Mourinho che Dybala possono firmare col Chelsea.