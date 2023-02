Clausola Kvaratskhelia, l’agente svela tutto: spunta l’indiscrezione

Spunta l’indiscrezione di calciomercato legata al suo futuro, il calciomercato vede protagonista Kvaratskhelia.

Erano state svelate alcune cose già nella giornata di ieri, ai microfoni di CalcioNapoli24 ha parlato ora il suo agente che, in un’intervista in congiunta con il padre del fuoriclasse georgiano, ha svelato alcune cose.

Al centro delle questioni anche una domanda sulla clausola rescissoria che riguarda Kvaratskhelia. Nel corso della sua intervista-video che è stata pubblicata, l’agente ha parlato di più cose in merito al futuro del calciatore che è l’oggetto e sogno del desiderio di diversi top club mondiali.

Calciomercato Napoli, clausola Kvaratskhelia: parla l’agente

Domande in arrivo sulla clausola Kvaratskhelia, l’agente del fuoriclasse del Napoli ci ha tenuto a spiegare tutto in merito alla questione.

Kvaratskhelia ha voglia di far felici i tifosi partenopei, avendo già creato un legame indissolubile con la città che lo ha accolto e amato sin da subito. Ecco cos’ha detto, sulla clausola, l’agente del georgiano.

Quelle che seguono, sono le parole di Mamuka Jugheli: “Non ci sono clausole su Kvaratskhelia nel contratto attuale con il Napoli, parlare del futuro al momento non è opportuno. Vi dico che ad oggi non c’è alcuna possibilità di vederlo lontano dal Napoli”.

Napoli, futuro Kvaratskhelia: le parole dell’agente

Quella che segue, è l’intervista dell’agente di Kvaratskhelia, ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco cos’ha detto sul futuro del giocatore del Napoli: “Parliamo di un calciatore unico, il paragone con Salah fa piacere, ma Kvara è un giocatore unico. La prima squadra ad interessarsi a lui è stata la Juventus, insieme al Napoli. Giuntoli e Micheli sono stati fondamentali per portarlo al Napoli. Gli consigliai di accettare il Napoli, fondamentale la presenza di Spalletti perché lui è un allenatore bravissimo. Seguivamo le partite del Napoli prima di accettare l’accordo, la squadra era perfetta per Kvaratskhelia. Che sogno vedere Kvara giocare nella squadra del più grande di sempre, Diego Armando Maradona”.

SUL FUTURO – “Mi ha detto che ama Napoli e i napoletani, non giocherà mai in un altro club in Italia. Ora lui è concentrato tra Scudetto e Champions League, non pensa ad altro”.

Ultime su Kvaratskhelia, il prezzo è già enorme

Il Napoli lo ha preso per soli 10 milioni di euro, il valore di mercato di Kvaratskhelia è clamorosamente schizzato alle stelle. Perché ora va aggiunto uno zero ai 10 milioni di euro spesi dal Napoli per prelevarlo dalla Georgia. Chiunque si farà avanti, dovrà partire da una base di 100 milioni per portare via Kvaratskhelia dal Napoli, calciatore che ad oggi rientra tra i migliori esterni al mondo e che punterà, in futuro, sul Pallone d’Oro. Il Napoli si gode il suo fuoriclasse che, per ora, non si muove dal Napoli.