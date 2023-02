Calciomercato, rottura con il PSG per la Champions: scelto il club

Il futuro del campione del PSG cambia a causa della Champions League. All’atto della firma del contratto l’obiettivo principale era quello di vincere la Champions League ed è ancora quello. La sconfitta contro il Bayern Monaco, però, ha messo in difficoltà il clun anche in questa stagione e può cambiare parte della rosa.

Il calciomercato del PSG potrebbe essere diverso da quanto accaduto in estate. Anziché acquisti di livello eccezionale, ora si rischiano gli addii dei top players. Non tutti sono felici di come sta andando la situazione in casa francese e potrebbero addirittura chiedere la cessione a fine stagione.

Calciomercato PSG, rottura totale: va via

Il calciomercato del PSG potrebbe essere ancora una volta molto importante. La società francese che solitamente ha acquistato calciatori di primissimo livello, ora potrebbe perderli. La situazione in stagione non è felicissima, con la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco che ha messo i francesi con un piede fuori dalla competizione europea.

In casa PSG c’è una rottura clamorosa e un addio di grande valore a fine stagione. L’addio all’ennesima competizione europea ha scandito il tempo d’addio.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, in casa PSG in estate potrebbe esserci la cessione illustre. La situazione con il tecnico e con la società non è delle migliori e si sta già guardando intorno.

PSG, Mbappe lascia e va via: c’è il Manchester United

Il futuro di Kylian Mbappe potrbebe non essere più al PSG. L’attaccante francese è sempre uno dei migliori della squadra e non è più felice di non raggiungere i più grandi obiettivi con il club. La possibile eliminazione dalla Champions League potrebbe creare ulteriori malumori nello spogliatoio francese e l’addio clamoroso dell’attaccante.

Secondo quanto riferisce L’Equipe, Kylian Mbappe e il PSG possono dirsi addio: c’è il Manchester United. Il campione ex Monaco può essere ceduto a cifre astronomiche ma tutto dipenderà da come finirà la Champions League. La possibile eliminazione anche da questa annata porterà alla richiesta di cessione immediata.

E il futuro di Mbappe potrebbe essere in Premier League. Lo United vuole continuare a crescere con Erik ten Hag e intende andare a prendere la stella francese che ha deciso di cambiare ambiente.

PSG, Mbappe al Manchester United: le ultime

Kylian Mbappe al Manchester United potrebbe essere una clamorosa sorpresa per il calciomercato estivo. Il campione francese potrebbe chiedere la cessione immediata al club francese in caso di mancata vittoria della Champions League per vivere un’altra esperienza europea.

Sulle sue tracce c’è sempre il forte interesse del Real Madrid ma non sono da escludere colpi di coda. Il PSG, però, lo cederà per non meno di 300 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare tranquillamente dal Manchester United: club ricchissimo e in procinto di passaggio di proprietà per 5 miliardi di euro.